Tuja scena

Oče Beckhamove snahe: 'Moj zet je super'

Palm Beach, 05. 02. 2026 09.00 pred 59 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Brooklyn Beckham z ženino družino

Čeprav se milijarder Nelson Peltz, sicer oče Nicole Peltz, noče vmešavati v družinski spor Beckhamovih, pa je vendarle na kratko pokomentiral situacijo in poudaril, da je Brooklyn dober zet, z njegovo hčerko pa bosta imela dolg in srečen zakon.

Nelson Peltz, tast Brooklyna Beckhama, je prekinil molk o sporu v družini Beckham. Njegov zet Brooklyn je konec prejšnjega meseca na družbenem omrežju javno sporočil, da se nima namena pobotati s staršema, Victorio in Davidom, ter ju obtožil, da namerno poskušata uničiti njegov zakon. Čeprav se 83-letni poslovnež ni želel spuščati v podrobnosti, pa je vendarle pokomentiral razmere.

Nicola Peltz s staršema.
Nicola Peltz s staršema.
FOTO: Profimedia

"Moja hči in Beckhamovi so povsem druga zgodba in to ni današnja tema. Povedal pa vam bom, da je moja hči super, moj zet Brooklyn je super in veselim se njunega dolgega in srečnega zakona," je izjavil na dogodku v Palm Beachu. Na vprašanje, ali paru svetuje, kako se spopasti s težko situacijo, je odgovoril: "Ja, svetujem jima. Včasih tudi onadva svetujeta meni." Premoženje Nicolinega očeta je ocenjeno na 1,6 milijarde, kar presega premoženje Beckhamovih, ki znaša 57,5 milijonov evrov.

Ona bogata dedinja, on sin slavnih staršev

Po Brooklynovem sporu s starši so se v javnosti odprle številne debate o tem, kje tiči razlog za spor. Mnogi so mnenja, da je v resnici vse skupaj posledica slabih odnosov med Victorio in snaho, ki naj bi zelo vplivala na 26-letnika. Vrhunec naj bi bila poroka najstarejšega sina, ko se modna oblikovalka in manekenka nista uspeli uskladiti glede poročne obleke slednje, nevesto pa je zmotil tudi ples med materjo in ženinom.

Preberi še Brooklyn Beckham prekinil molk in močno udaril po svojih starših

Po Brooklynovi objavi in pranju umazanega družinskega perila v javnosti so se oglasili tudi znanci in družinski prijatelji, ki so ponudili drugačen vpogled v družinsko dinamiko. Nekateri so 26-letnika obtožili, da je razvajen otrok, ki je vedno dobil, kar je želel, starša pa sta ga podpirala v vsem, zato mu ustreza tudi podpora bogate žene, ki naj bi od očeta dobivala milijon evrov žepnine na mesec, Brooklyn pa se tako lahko še odloča, kaj bi zares počel v življenju. Nicola pa naj bi si že vse življenje želela slave, ki je njena zelo premožna družina sicer nikoli ni imela, dobila pa jo je s poroko v eno najbolj znanih družin na svetu.

nicola peltz brooklyn beckham nelson peltz zet tast družina beckham

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kr en33
05. 02. 2026 09.58
575, ne 57,5.. so taksne napake, ki se v profesionalnem porocilu naj ne bi ponavljale g. Avtor....
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
05. 02. 2026 09.57
Bogata dedinja je tako, tako... možak ima poleg nje še 9 otrok in ženo....
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
05. 02. 2026 09.29
In v čem je tu problem denarja kot pečk
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
