Oče Beckhamove snahe: 'Moj zet je super'

Nelson Peltz, tast Brooklyna Beckhama, je prekinil molk o sporu v družini Beckham. Njegov zet Brooklyn je konec prejšnjega meseca na družbenem omrežju javno sporočil, da se nima namena pobotati s staršema, Victorio in Davidom, ter ju obtožil, da namerno poskušata uničiti njegov zakon. Čeprav se 83-letni poslovnež ni želel spuščati v podrobnosti, pa je vendarle pokomentiral razmere.

Nicola Peltz s staršema. FOTO: Profimedia

"Moja hči in Beckhamovi so povsem druga zgodba in to ni današnja tema. Povedal pa vam bom, da je moja hči super, moj zet Brooklyn je super in veselim se njunega dolgega in srečnega zakona," je izjavil na dogodku v Palm Beachu. Na vprašanje, ali paru svetuje, kako se spopasti s težko situacijo, je odgovoril: "Ja, svetujem jima. Včasih tudi onadva svetujeta meni." Premoženje Nicolinega očeta je ocenjeno na 1,6 milijarde, kar presega premoženje Beckhamovih, ki znaša 57,5 milijonov evrov.

Ona bogata dedinja, on sin slavnih staršev

Po Brooklynovem sporu s starši so se v javnosti odprle številne debate o tem, kje tiči razlog za spor. Mnogi so mnenja, da je v resnici vse skupaj posledica slabih odnosov med Victorio in snaho, ki naj bi zelo vplivala na 26-letnika. Vrhunec naj bi bila poroka najstarejšega sina, ko se modna oblikovalka in manekenka nista uspeli uskladiti glede poročne obleke slednje, nevesto pa je zmotil tudi ples med materjo in ženinom.