Oče Beckhamove snahe: 'Moj zet je super'

Nelson Peltz, tast Brooklyna Beckhama, je prekinil molk o sporu v družini Beckham. Njegov zet Brooklyn je konec prejšnjega meseca na družbenem omrežju javno sporočil, da se nima namena pobotati s staršema, Victorio in Davidom, ter ju obtožil, da namerno poskušata uničiti njegov zakon. Čeprav se 83-letni poslovnež ni želel spuščati v podrobnosti, pa je vendarle pokomentiral razmere.
"Moja hči in Beckhamovi so povsem druga zgodba in to ni današnja tema. Povedal pa vam bom, da je moja hči super, moj zet Brooklyn je super in veselim se njunega dolgega in srečnega zakona," je izjavil na dogodku v Palm Beachu. Na vprašanje, ali paru svetuje, kako se spopasti s težko situacijo, je odgovoril: "Ja, svetujem jima. Včasih tudi onadva svetujeta meni." Premoženje Nicolinega očeta je ocenjeno na 1,6 milijarde, kar presega premoženje Beckhamovih, ki znaša 57,5 milijonov evrov.
Ona bogata dedinja, on sin slavnih staršev
Po Brooklynovem sporu s starši so se v javnosti odprle številne debate o tem, kje tiči razlog za spor. Mnogi so mnenja, da je v resnici vse skupaj posledica slabih odnosov med Victorio in snaho, ki naj bi zelo vplivala na 26-letnika. Vrhunec naj bi bila poroka najstarejšega sina, ko se modna oblikovalka in manekenka nista uspeli uskladiti glede poročne obleke slednje, nevesto pa je zmotil tudi ples med materjo in ženinom.
Po Brooklynovi objavi in pranju umazanega družinskega perila v javnosti so se oglasili tudi znanci in družinski prijatelji, ki so ponudili drugačen vpogled v družinsko dinamiko. Nekateri so 26-letnika obtožili, da je razvajen otrok, ki je vedno dobil, kar je želel, starša pa sta ga podpirala v vsem, zato mu ustreza tudi podpora bogate žene, ki naj bi od očeta dobivala milijon evrov žepnine na mesec, Brooklyn pa se tako lahko še odloča, kaj bi zares počel v življenju. Nicola pa naj bi si že vse življenje želela slave, ki je njena zelo premožna družina sicer nikoli ni imela, dobila pa jo je s poroko v eno najbolj znanih družin na svetu.
