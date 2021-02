Oče Britney Spears izgubil nekaj pravic za nadzor nad njenim premoženjem

Čeprav nekdanja pop princesa Britney Spears ni bila navzoča na spletnem zaslišanju, se je njen oče Jamie Spears zaslišanja udeležil. Prisotni so bili tudi Brenda Penny , sodnica vrhovnega sodišča okrožja Los Angeles, in odvetnika pevke ter njenega očeta. Zaslišanje se je navezovalo na novembrsko imenovanje soskrbnika – to vlogo je prevzelo finančno podjetje Bessemer Trust . Nadzora nad pevkinim premoženjem od zdaj naprej nima le njen oče, temveč tudi omenjeno podjetje. Jamie naj bi bil s hčerino zapuščino zelo razsipen, njop pa naj bi vsakodnevno omejeval pri zapravljanju lastnega premoženja in izkoriščanja financ, ki jih je pridobila s svojim talentom.

Jamie Spears je bil leta 2008 prvič imenovan za Britneyjinega skrbnika in je v tej vlogi že 12 let. Takrat je bil soskrbnik v sodelovanju z odvetnikom Andrewom Walletom. Večino časa ima Jamie vpogled v hčerino premoženje in dostop do njega, je pa tudi tisti, ki odloča, kaj je najbolje zanjo – tudi kar zadeva zdravstveno oskrbo. Leta 2019 je Jamie postal edini skrbnik Britney in njenega premoženja, ki je ocenjeno na približno 50 milijonov evrov.

Pevkin odvetnik Ingham je lani avgusta prvič vložil prošnjo, da se Jamieja odstrani kot skrbnika, saj da je to Britneyjina želja. Pevka naj bi svojemu odvetniku dala tudi jasno vedeti, da ne bo nastopala in izdajala nove glasbe, dokler se ne reši očetovih okov."Rad imam svojo hčer in zelo jo pogrešam," je lani povedal Jamie in dodal: "Ko družinski član potrebuje posebno oskrbo in zaščito, se mora družina izkazati in zanj poskrbeti. Tako kot jaz to počnem že 12 let za Britney, ki jo imam brezpogojno rad. Do zdaj sem hčeri nudil neomajno ljubezen in dobro zaščito pred tistimi, ki svoje interese postavljajo pred njene in s tem ogrožajo njeno dobrobit, in to bom počel tudi v prihodnje."