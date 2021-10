Oče Britney Spears ostal brez odvetniške ekipe

"Tožilec Mathew Rosengart je večkrat poudaril, da namerava preiskovati in tožiti Jamieja. Če oziroma ko se bo to zgodilo, bo Jamie potreboval pomoč odvetnika. Njegova zdajšnja glavna odvetnica mu je dejala, da bo v tem primeru potreboval novega zastopnika, saj njena odvetniška pisarna nima želje po taki vlogi," je neimenovan vir blizu primera zaupal Page Sixu in dodal, da Jamie razume njihovo odločitev ter z njimi vseeno ostaja v dobrih odnosih.