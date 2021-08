Oče Britney Spears pripravljen odstopiti kot skrbnik njenega premoženja

Britney Spears je zabeležila veliko zmago v boju proti očetu Jamieju Spearsu in skrbništvu nad njenim premoženjem. Po večletnem trudu, da bi očeta odstranila z mesta skrbnika njenega premoženja, je 69-letnik namreč sporočil, da se z umikom strinja. "Kljub temu, da je gospod Spears neprestana tarča neupravičenih napadov, verjame, da javna bitka s hčerko ni v njenem najboljšem interesu. Z novim odvetnikom Britney Spears namerava sodelovati in pripraviti prehod na novega skrbnika njenega premoženja," so sporočili njegovi odvetniki.

Jamie Spears je do tega trenutka upravljal vlogo skrbnika hčerinega premoženja in nje same. To pomeni, da je v njenem imenu sprejemal tako finančne kot tudi osebne odločitve, kar je še posebej zmotilo pevko in njene oboževalce, saj se skrbnika osebe navadno določi posameznikom, ki niso zmožni sprejemati lastnih odločitev, navadno so to starejši ljudje. Jamie je sedaj sporočil, da je pripravljen odstopiti kot skrbnik njenega premoženja, sojenje v primeru skrbništva nad pevko samo pa se bo še naprej odvijalo na sodišču.