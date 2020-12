Oče Britney Spears prvič spregovoril o bitki za skrbništvo nad hčerko

Sodni postopki v bitki za skrbništvo nad pevko Britney Spears so v zadnjem letu postali veliko zasebnejši kot so bili pred leti. A v zadnjih nekaj mesecih se je to spremenilo, saj je pevkin odvetnik Samuel D. Ingham izjavil, da naj bi se njegova stranka (Britney, op. a.) svojega očeta bala. Njen oče Jamie Spears je namreč že zadnjih 14 let njen legalni skrbnik. Odvetnik je Jamieju očital, da je sprejemal poslovne odločitve v pevkinem imenu, a brez njene vednosti. Upravljal naj bi tudi z njenim premoženjem, ne da bi se o tem posvetoval z njo.

Zdaj je Jamie prvič po zelo dolgem času spregovoril za CNN, da pojasni svoje stališče. Povedal je, da so njegova dejanja poštena in da se odloča na podlagi hčerkine dobrobiti. Dodal je, da jo želi zaščititi pred 'tistimi, ki imajo sebične interese'. Prvič je bil kot njen skrbnik imenovan leta 2008, le nekaj mesecev po tem, ko je pevka doživela javni živčni zlom ter si pred očmi paparacev in očividcev pobrila lase. Od takrat ima Jamie nadzor nad njenim življenjem, zdravjem in zdravstvenimi odločitvami.

Kot je zdaj povedal za CNN, je bil s hčerko v dobrih odnosih vse do letošnjega avgusta, ko je Ingham vložil prošnjo, da naj se ga odstrani kot skrbnika. Takrat naj bi se vrzel med očetom in hčerko začela večati in večati. Novembra je sodnik presodil, da Jamie ostaja v vlogi skrbnika, pevkin odvetnik pa je njenega očeta obtožil prikrivanja poslov in ne dovolj transparentnega upravljanja premoženja svoje prvorojenke. Jamie naj bi se tudi brez hčerkinega soglasja odločil odpuščati zaposlene v njeni ekipi in zaposlovati nove ljudi.

"Svojo hčerko imam rad in jo zelo pogrešam,"je zdaj povedal Jamie ter dodal: "Ko družinski član potrebuje pomoč in zaščito, se mora družina pobrigati in pomagati. To sem tudi sam delal zadnjih več kot 12 let. Svojo hčer sem imel brezpogojno rad, jo ščitil in jo vodil. Zagotavljam, da bom s to mero ljubezni do nje nadaljeval svoje delo in jo ščitil pred vsemi, ki imajo nečiste namere, in pred tistimi, ki želijo škoditi njej ali moji družini."