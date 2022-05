Odvetnik Britney Spears njenemu očetu: Lahko bežiš, a ne moreš se skriti

Jamie Spears , oče pevke Britney Spears , se že nekaj mesecev uspešno izogiba zaslišanju, kjer bi moral pojasniti, kako je upravljal s hčerinimi financami v preteklih letih. Odvetnik Mathew Rosengart je tako znova vložil zahtevo, da se mora Spears odzvati na poziv za zaslišanje, ki ga je do sedaj zamudil že osemkrat.

"Gospod Spears lahko beži, a se ne more večno skrivati pred pravnimi dolžnostmi," je Rosengart zapisal v novem pozivu. "Več kot 13 let je odvetniške in druge stroške plačeval s hčerinim denarjem, tokrat pa jih bo moral prvič plačati iz lastnega žepa," je še zapisal zvezdničin odvetnik.

Decembra je Jamie zaprosil, da Britney še naprej plačuje njegove pravne stroške, potem ko jih je plačevala že preteklih 13 let. Zvezdničin odvetnik je takrat prošnjo za revijo People označil kot sramotno, sedaj pa je Jamieja obtožil skrivanja in oviranja pravnega postopka. Po besedah odvetnika, se Spears že več kot pol leta izogiba zaslišanju, kjer bo moral pojasnjevati, kako je upravljal hčerine finance, ko je bil njen zakoniti skrbnik, zvezdničin oče pa naj ne bi predal niti informacij o elektronskem nadzorovanju in vohunjenju o hčerinem življenju.