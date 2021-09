Oče Britney Spears vložil zahtevo za prekinitev skrbništva

Bitka je dobljena, Jamie Spears je po 13 letih vložil zahtevo za prekinitev skrbništva nad Britney Spears , poroča Page Six . Svojo odločitev je pripisal "nedavnim dogodkom, povezanim s skrbništvom" , pri čemer se je navidezno skliceval na sodne obravnave v začetku poletja, na katerih je 39-letna pevka spregovorila o svojem nesprejemljivem pravnem položaju. Navedel je, da so se okoliščine njegove hčere tako zelo spremenile, da razlogi za nadaljevanje skrbništva morda ne obstajajo več.

Britneyjin odvetnik Mathew Rosengart je v izjavi za Page Six Jamiejevo zahtevo označil za "veliko pravno zmago" za princeso popa. "Gospod Spears se je zdaj, ko je razkril svoje slabo upravljanje in neprimeren načrt, da svojo hčer zadrži kot talko, s katerim je poskušal pridobiti večmilijonsko poravnavo, končno predal. Nobene poravnave ni," je dejal Rosengart, s čimer se je nanašal na Jamiejevo trditev, da je z mesta skrbnika pripravljen odstopiti v zameno za približno 1,7 milijona evrov. Dodal je, da sodna bitka sicer še ni končana, saj bodo Jamiejevo upravljanje denarja njegove hčere vzeli pod drobnogled. "Če g. Spears verjame, da se bo lahko izognil odgovornosti in pravici, vključno z odgovarjanjem pod prisego, se moti. Naša preiskava njegovega slabega finančnega upravljanja in drugih vprašanj se bo nadaljevala."

69-letni Jamie Spears je do zdaj držal v rokah vse vajeti pri hčerinih finančnih in poklicnih odločitvah, medtem ko je skrbnica Jodi Montgomery zadolžena za večino njenih osebnih in zdravstvenih zadev. Vlogo skrbnika je Jamie prevzel leta 2008, ko se je Britney soočala s težavami v duševnem zdravju. Takrat je zase dejal, da je nastopil kot njen rešitelj, ki jo bo obvaroval pred izkoriščevalci. To se je izkazalo za neresnično, ko je Britney junija letos na sodišču dejala, da je ravnanje njenega oče zatiralno, saj jo nenehno nadzoruje, njegova ekipa pa jo je v preteklosti prisilila v nastopanje in jemanje kontracepcijskih tablet.