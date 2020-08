Oče Britney Spears vsaj do februarja leta 2021 ostaja njen skrbnik

Britney Spears bo še vedno živela pod nadzorom očeta Jamieja Spearsa , je sprejel sodnik iz losangeleškega sodišča. Njen skrbnik je že 12 let, ostal pa bo najmanj do februarja naslednje leto. Zvezdnica je pred tem na sodišče naslovila prošnjo, da bi nadzor ostal v rokah družinske prijateljice Jody Montgomery , ki je odgovornost prevzela po tem, ko je Jamie hudo zbolel in ni mogel skrbeti za hčerkino zdravje.

Skrbništvo nad Britney se je sicer začelo pri njenih 27 letih, potem ko je med letoma 2007 in 2008 prestajala težko obdobje in so se njeni najbližji bali za njeno varnost. Oboževalci so že začeli zbirati podpise, ker so prepričani, da družina škoduje zvezdnici: "Njen oče ji ne dovoli voziti avtomobila, vsi njeni klici in sporočila so nadzorovana, ne sme se družiti z nikomer ali porabiti svojega denarja brez dovoljenja. In če bo prekršila katero od pravil, ji grozi, da ji bodo odvzeli otroka. "