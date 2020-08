Oče Britney Speras gibanje #FreeBritney označil za teorijo zarote

Ni stvari, zaradi katere bi oboževalci obupali nad svojo princeso popa, kar dokazujejo tudi v primeru gibanja #FreeBritney (#osvoboditeBritney, op.a.) . Spletna stran z istim imenom je bila ustanovljena že leta 2009 in je še danes aktivna. Njen prvotni namen je bil enak današnjemu – oboževalci želijo, da njen oče Jamie Spears preneha nadzirati pevkine stvari in da je že skrajni čas, da se 12 letno skrbništvo nad pevko konča.

Oboževalci, ki podpirajo gibanje #FreeBritney so prepričani, da 38-letno pevko čustveno in finančno nadzoruje njen oče, ki ima že 12 let skrbništvo nad Britney, in drugo vodstveno osebje. Jamie je dejal, da je gibanje ''šala'' in ''grozno'' ter pevkine oboževalce pozval, naj njegovo družino pustijo pri miru.

"Vsi ti zagovorniki teorije zarote ne vedo ničesar. Svet nima pojma," je povedal za Page Sixin še dodal: "Kalifornijsko sodišče bo odločilo, kaj je najbolje za mojo hčer. To se ne tiče nikogar drugega." Jamie je tudi zanikal, da ni kradel hčerkinega denarja, v kar so mnogi njeni oboževalci in podporniki gibanja prepričani. Te je pozval naj prenehajo. "Ljudje zalezujejo in jim grozijo s smrtjo. Grozno je," je potožil pevkin oče. "Ne želimo si takšnih oboževalcev. Obožujem svojo hčer."