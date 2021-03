Oče Dakote Johnson hčer prenehal finančno podpirati, ker ni izbrala študija

Don Johnson je svojo hčerko Dakoto Johnson prenehal finančno podpirati že konec njenih najstniških let in to po njeni krivdi.

71-letni Don, ki je zaigral tudi v filmuNož v hrbet (Knives Out), ima iz različnih razmerjih pet otrok: 31-letno Dakoto, 38-letnega Jessea, 21-letno Grace, 18-letnega Jasperja in 14-letnega Deacona. Vsi so imeli enake možnosti, da jim finančno pomaga, a dal jim je en pogoj: končati morajo študij.

"V družini imamo pravilo, da če se šolaš, ostaneš na 'plačilni listi'. Torej, ko greš na fakulteto, ostaneš na plačilni listi," je pojasnil Don v oddajiLate Night with Seth Meyers.

In nadaljeval: "Proti koncu srednje šole sem šel do Dakote in ji rekel: 'Torej, ali želiš obiskati katero od fakultet? Ali kaj podobnega'. In ona je rekla: 'O, ne. Ne grem na faks.'"