Oče Dakote Johnson priznal, da je hčerka boljša igralka od njega

Igralca Dona Johnsona , očeta igralke Dakote Johnson , so v nedavnem intervjuju za The Guardian vprašali, kako se je počutil, ko mu je hčerka povedala, da želi biti igralka. "Nisem vedel, da si to želi. Tega ni delila z nami," je začel.

Dakota je svoje sanje o igralski karieri razkrila pri svojih 18 letih in Don je za People povedal: "Ko je bila tik pred maturo sem jo vprašal, če razmišlja o fakulteti in odgovorila mi je, da ne bo šla študirati," je pripovedoval 69-letni igralec. Takrat mu je dejala, da bo postala igralka, Don pa ji je odvrnil: "To je zelo zanimivo, saj nikoli nisi šla na tečaj igre. Nikoli te nisem videl na odru."

Kljub temu da ni obiskovala tečajev igre, pa se je igralskih veščin potiho učila od staršev. "Nisem pa vedel, da je Dakota vsa ta leta opazovala mamo in mene," je dodal Don, ki ima 30-letno hčerko z nekdanjo ženo, igralko Melanie Griffith. "Ima kvalitete,"je za The Guardian priznal igralec in nadaljeval: "Čudovita igralka je in v nekaterih pogledih je celo boljša od mene in njene mame."