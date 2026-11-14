Oče Due Lipe: Glasbeniki za državo naredijo več kot politiki

Pot od Prištine do največjih svetovnih odrov je Duo Lipo ustoličila kot eno najprepoznavnejših imen sodobne svetovne glasbene industrije. Potem ko je pred dvema letoma uspešno nastopila na Glastonburyju, enem najpomembnejših glasbenih festivalov na svetu, jo čaka nov zgodovinski mejnik. Na kultnem festivalu Coachella bo namreč postala prva britanska glasbenica, ki bo nastopila kot glavna izvajalka dogodka.

Dua Lipa bo prva britanska glasbenica, ki bo nastopila kot glavna izvajalka na Coachelli. FOTO: Profimedia

Vendar pa njen mednarodni uspeh presega zgolj glasbene okvirje. Svojo globalno prepoznavnost zvezdnica namreč načrtno uporablja tudi za promocijo države svojih korenin Kosova. Ključno vlogo pri teh prizadevanjih ima njen oče Dukagjin Lipa, ki si prizadeva, da bi njuna domovina postala mednarodno prepoznavno stičišče na kulturni in glasbeni sceni.

V Prištini je zato ustanovil glasbeni festival Sunny Hill, ki se je iz manjšega dogodka razvil v mednarodno prepoznan projekt ter v preteklih letih gostil svetovno znane izvajalce, kot so Miley Cyrus, Peggy Gou in Katy Perry. Ob svojem obisku v Zagrebu je v pogovoru za RTL Direkt pojasnil pomen takšnih dogodkov za širšo družbo. Na vprašanje, ali lahko tovrstni glasbeni festival za prepoznavnost Kosova stori več kot uradna politika, je podal jasno stališče. "Mislim, da glasbeniki in športniki, ne samo ko gre za Kosovo, ampak za katerokoli državo, lahko naredijo veliko več kot politiki. To je moje osebno mnenje," je povedal.

Dukagjin in Dua Lipa sodelujeta tudi poslovno. FOTO: Profimedia

Ob tem je poudaril, da je ustrezno predstavljanje države skupna odgovornost, pri čemer tako njegova hči kot sam festival vsak na svoj način prispevata k uresničevanju tega cilja. Prizadevanja družine Lipa za izboljšanje mednarodnega ugleda Kosova temeljijo izključno na lastni iniciativi in sredstvih, brez institucionalne podpore tamkajšnjih oblasti. "Ponosni smo na to, kar delamo za Kosovo. To počnemo po lastni volji, in ne zato, ker bi imeli kakršenkoli dogovor z vlado. Nimamo nobene podpore vlade niti česa podobnega. To počnemo, ker menimo, da si Kosovo zasluži biti predstavljeno tako, kot ga vidimo mi," je v pogovoru za hrvaške medije še povedal Dukagjin.

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Glavni namen njihovega delovanja je mednarodni javnosti prikazati naravne lepote države, njeno gostoljubnost ter odprtost prebivalcev. Hkrati želijo s tem preoblikovati zakoreninjene predsodke, ki so se v preteklih desetletjih izoblikovali zaradi pomanjkanja razumevanja in kompleksnih zgodovinskih okoliščin na tem geografskem območju.

Za današnjim mednarodnim uspehom družine Lipa stoji zahtevno življenjsko obdobje, zaznamovano z geopolitičnimi pretresi v devetdesetih letih. Dukagjin Lipa je rodno Prištino zapustil leta 1992 zaradi takratnih političnih razmer in se preselil v London. Prehod v novo okolje je bil izjemno kompleksen, saj je istega leta s svojo takratno partnerico, danes soprogo, ostal ujet v vojnem Sarajevu. "Če ste se izseljevali iz ekonomskih razlogov, ste odhajali v Švico, Nemčijo, ZDA ali skandinavske države. Jaz sem Kosovo zapustil zaradi političnih težav in odšel v London," je pojasnil. Ta izkušnja je bistveno oblikovala družinsko dinamiko in njihovo kasnejše delovanje v Združenem kraljestvu.

57-letnik ni le Duin oče, temveč tudi menedžer. FOTO: Profimedia

V življenju svetovne pop zvezdnice pa 57-letnik že vrsto let opravlja dvojno funkcijo, saj deluje tako kot njen oče kot tudi njen uradni menedžer. Čeprav se takšna kombinacija v zabavni industriji pogosto izkaže za zahtevno, Lipa zatrjuje, da v njunem primeru nikoli ni predstavljala ovire. "Dua in jaz sva v edinstvenem položaju, tako v poslovnem kot v zasebnem odnosu. Zelo sva si blizu, odlično se razumeva in sodelujeva že od njenega otroštva. Zato zelo dobro veva, kje so meje med poslovnim in zasebnim življenjem," je povedal in razkril, da je njegova hčerka aktivno vključena v vse strateške odločitve, ki zadevajo njeno kariero in poslovanje. Nobena odločitev ni sprejeta brez njene vednosti, pri kreativni usmeritvi in umetniških vprašanjih pa ima izključno avtonomijo. Na neposredno vprašanje, kdo ima pri odločanju zadnjo besedo, je odgovoril: "Vedno ona."

Oče in hči skupaj tudi organizirata glasbeni festival v domači Prištini. FOTO: Profimedia

Status globalne glasbene ikone neizogibno prinaša stalno izpostavljenost javnosti in medijem, vendar si družina prizadeva ohranjati čim bolj običajen vsakdan. "Iskreno, trudimo se živeti čim bolj normalno. Če jo spremljate na družbenih omrežjih, lahko vidite, kakšna je v resnici. Ne počne vsega zaradi Instagrama," je bil iskren ponosni oče. Pevka namreč še vedno veliko časa preživi s prijatelji iz otroštva, ki predstavljajo njen najožji socialni krog, ter z družino, bratom in sestro.

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