Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Oče Due Lipe: Glasbeniki za državo naredijo več kot politiki

Beograd, 14. 11. 2026 07.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
K.A.
57-letnik ni le Duin oče, temveč tudi menedžer.

Dukagjin Lipa, oče in menedžer svetovne glasbene zvezdnice Due Lipe, je za hrvaške medije spregovoril o uspehu svoje hčerke Due Lipe, njunem sodelovanju in pomenu glasbenikov za promocijo države. Britanska pevka s kosovskimi koreninami se namreč lahko pohvali z izjemnim uspehom - postala bo prva Britanka, ki bo na festivalu Coachella nastopila kot glavna izvajalka.

Pot od Prištine do največjih svetovnih odrov je Duo Lipo ustoličila kot eno najprepoznavnejših imen sodobne svetovne glasbene industrije. Potem ko je pred dvema letoma uspešno nastopila na Glastonburyju, enem najpomembnejših glasbenih festivalov na svetu, jo čaka nov zgodovinski mejnik. Na kultnem festivalu Coachella bo namreč postala prva britanska glasbenica, ki bo nastopila kot glavna izvajalka dogodka.

Dua Lipa bo prva britanska glasbenica, ki bo nastopila kot glavna izvajalka na Coachelli.
Dua Lipa bo prva britanska glasbenica, ki bo nastopila kot glavna izvajalka na Coachelli.
FOTO: Profimedia

Vendar pa njen mednarodni uspeh presega zgolj glasbene okvirje. Svojo globalno prepoznavnost zvezdnica namreč načrtno uporablja tudi za promocijo države svojih korenin Kosova. Ključno vlogo pri teh prizadevanjih ima njen oče Dukagjin Lipa, ki si prizadeva, da bi njuna domovina postala mednarodno prepoznavno stičišče na kulturni in glasbeni sceni.

Preberi še Dua Lipa ena od osrednjih nastopajočih na Coachelli 2027

V Prištini je zato ustanovil glasbeni festival Sunny Hill, ki se je iz manjšega dogodka razvil v mednarodno prepoznan projekt ter v preteklih letih gostil svetovno znane izvajalce, kot so Miley Cyrus, Peggy Gou in Katy Perry. Ob svojem obisku v Zagrebu je v pogovoru za RTL Direkt pojasnil pomen takšnih dogodkov za širšo družbo. Na vprašanje, ali lahko tovrstni glasbeni festival za prepoznavnost Kosova stori več kot uradna politika, je podal jasno stališče. "Mislim, da glasbeniki in športniki, ne samo ko gre za Kosovo, ampak za katerokoli državo, lahko naredijo veliko več kot politiki. To je moje osebno mnenje," je povedal.

Dukagjin in Dua Lipa sodelujeta tudi poslovno.
Dukagjin in Dua Lipa sodelujeta tudi poslovno.
FOTO: Profimedia

Ob tem je poudaril, da je ustrezno predstavljanje države skupna odgovornost, pri čemer tako njegova hči kot sam festival vsak na svoj način prispevata k uresničevanju tega cilja. Prizadevanja družine Lipa za izboljšanje mednarodnega ugleda Kosova temeljijo izključno na lastni iniciativi in sredstvih, brez institucionalne podpore tamkajšnjih oblasti. "Ponosni smo na to, kar delamo za Kosovo. To počnemo po lastni volji, in ne zato, ker bi imeli kakršenkoli dogovor z vlado. Nimamo nobene podpore vlade niti česa podobnega. To počnemo, ker menimo, da si Kosovo zasluži biti predstavljeno tako, kot ga vidimo mi," je v pogovoru za hrvaške medije še povedal Dukagjin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glavni namen njihovega delovanja je mednarodni javnosti prikazati naravne lepote države, njeno gostoljubnost ter odprtost prebivalcev. Hkrati želijo s tem preoblikovati zakoreninjene predsodke, ki so se v preteklih desetletjih izoblikovali zaradi pomanjkanja razumevanja in kompleksnih zgodovinskih okoliščin na tem geografskem območju.

Preberi še Dua Lipa raje kot toast z avokadom jedla pleskavico v lepinji: 'Balkanski način!'

Za današnjim mednarodnim uspehom družine Lipa stoji zahtevno življenjsko obdobje, zaznamovano z geopolitičnimi pretresi v devetdesetih letih. Dukagjin Lipa je rodno Prištino zapustil leta 1992 zaradi takratnih političnih razmer in se preselil v London. Prehod v novo okolje je bil izjemno kompleksen, saj je istega leta s svojo takratno partnerico, danes soprogo, ostal ujet v vojnem Sarajevu. "Če ste se izseljevali iz ekonomskih razlogov, ste odhajali v Švico, Nemčijo, ZDA ali skandinavske države. Jaz sem Kosovo zapustil zaradi političnih težav in odšel v London," je pojasnil. Ta izkušnja je bistveno oblikovala družinsko dinamiko in njihovo kasnejše delovanje v Združenem kraljestvu.

57-letnik ni le Duin oče, temveč tudi menedžer.
57-letnik ni le Duin oče, temveč tudi menedžer.
FOTO: Profimedia

V življenju svetovne pop zvezdnice pa 57-letnik že vrsto let opravlja dvojno funkcijo, saj deluje tako kot njen oče kot tudi njen uradni menedžer. Čeprav se takšna kombinacija v zabavni industriji pogosto izkaže za zahtevno, Lipa zatrjuje, da v njunem primeru nikoli ni predstavljala ovire. "Dua in jaz sva v edinstvenem položaju, tako v poslovnem kot v zasebnem odnosu. Zelo sva si blizu, odlično se razumeva in sodelujeva že od njenega otroštva. Zato zelo dobro veva, kje so meje med poslovnim in zasebnim življenjem," je povedal in razkril, da je njegova hčerka aktivno vključena v vse strateške odločitve, ki zadevajo njeno kariero in poslovanje. Nobena odločitev ni sprejeta brez njene vednosti, pri kreativni usmeritvi in umetniških vprašanjih pa ima izključno avtonomijo. Na neposredno vprašanje, kdo ima pri odločanju zadnjo besedo, je odgovoril: "Vedno ona."

Oče in hči skupaj tudi organizirata glasbeni festival v domači Prištini.
Oče in hči skupaj tudi organizirata glasbeni festival v domači Prištini.
FOTO: Profimedia

Status globalne glasbene ikone neizogibno prinaša stalno izpostavljenost javnosti in medijem, vendar si družina prizadeva ohranjati čim bolj običajen vsakdan. "Iskreno, trudimo se živeti čim bolj normalno. Če jo spremljate na družbenih omrežjih, lahko vidite, kakšna je v resnici. Ne počne vsega zaradi Instagrama," je bil iskren ponosni oče. Pevka namreč še vedno veliko časa preživi s prijatelji iz otroštva, ki predstavljajo njen najožji socialni krog, ter z družino, bratom in sestro. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Redno obiskuje restavracije in se posveča vsakdanjim aktivnostim, stran od velikih odrov, pri čemer ji krog bližnjih prijateljev pomaga ohranjati stik z realnostjo zunaj sveta slave. Družina hkrati skrbno neguje svoje albanske korenine; čeprav doma pri komunikaciji mešajo jezike, vsi trije otroci tekoče govorijo albansko, sam Dukagjin pa obvlada tudi hrvaški jezik, s čimer je presenetil novinarje hrvaških medijev, pri katerih je gostoval.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Dua Lipa Dukagjin Lipa Kosovo Sunny Hill glasba menedžer

Britanska policija zaradi spolnega nasilja preiskuje pisatelja Davida Walliamsa

24ur.com Tia Valentinc: Najbolj me osrečuje, ko gre nastop tako, kot mora iti
Zadovoljna.si Pred 10 leti je navdušila Slovenijo, to počne danes
24ur.com Dua Lipa prejela kosovsko državljanstvo: Moji dve plati sta zdaj eno
24ur.com Britanska zvezdnica Dua Lipa dobila albansko državljanstvo
Moskisvet.com Zala Smolnikar: ''Dokler se ne razgališ, težko prideš do jedra poslušalcev in težje predaš sporočilo''
24ur.com Nastja Gabor: Basiju sem se upirala kar nekaj časa
Bibaleze.si 13-letna pevka je s svojim glasom očarala Slovenijo
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Sladkorna bolezen pri otrocih: na katere prve znake naj bodo pozorni starši?
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Imate doma malega škorpijona? Največ boste dosegli z objemi
Zato so lesene igrače odlične za otroke
Zato so lesene igrače odlične za otroke
zadovoljna
Portal
Spoznala je natakarja, nato kupila enosmerno vozovnico in odpotovala v Grčijo
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
Dnevni horoskop: Strelci iščejo nova doživetja, vodnarje čakajo preobrati
Viralno krilo, ki ga vidimo praktično na vsakem koraku
Viralno krilo, ki ga vidimo praktično na vsakem koraku
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
Ljudje, ki dočakajo 100 let, imajo eno skupno navado
vizita
Portal
Rod Stewart pri 81 letih razkril nenavadno navado, s katero se želi zaščititi pred okužbami
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Novo odkritje nakazuje, da se moška in ženska koža obnavljata povsem različno
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
Ali telo pozimi res potrebuje več kalorij? Odgovor vas bo morda presenetil
"Nočem biti nikomur v breme": stavek, za katerim se lahko skriva globoka osebna stiska
"Nočem biti nikomur v breme": stavek, za katerim se lahko skriva globoka osebna stiska
cekin
Portal
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
moskisvet
Portal
Celoletne pnevmatike namesto zimskih? Slovenska pravila so jasna
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Šest ljudi je bilo umorjenih na odmaknjeni kmetiji: morilec je nato storil nekaj nepredstavljivega
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
dominvrt
Portal
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Te sukulente se ne bojijo zime: prenesejo tudi hud mraz in sneg
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Potemnel srebrni pribor? S tem preprostim trikom mu povrnite prvotni sijaj
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
okusno
Portal
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
voyo
Portal
Okus strasti
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Jaz sem Frenk
Jaz sem Frenk
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083