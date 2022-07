Oče Elona Muska dobro situiranim ženskam pripravljen donirati spermo

"Dejali so 'zakaj bi prosili Elona, ko pa lahko prosimo človeka, ki je ustvaril Elona'," je angleškemu The Sun-u dejal 76-letnik in na vprašanje, ali bi to bil pripravljen storiti, odgovoril: "Zakaj pa ne? Ponudili so mi prvorazredno potovanje, namestitev ter vse, kar spada zraven."

Errol je sicer po javno znanih podatkih oče vsaj sedmim otrokom, ki jih ima s tremi različnimi ženskami. V preteklosti je že večkrat dejal, da je njegovo življenjsko poslanstvo razmnoževanje, ki je hkrati po njegovem mnenju tudi "edina naša naloga na Zemlji." 76-letnik, ki je pred leti zaradi romantičnega odnosa s pastorko Jano Bezuidenhout prekinil stike s sinom Elonom, ima z legendarno manekenko Maye Haldeman Musk še hčerko Tosco in sina Kimbala, z drugo soprogo Heide Bezuidenhout je pozdravil še dva otroka, s pastorko Jano pa nato še dva.