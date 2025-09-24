Svetli način
Tuja scena

Oče Elona Muska obtožen spolne zlorabe družinskih članov

New York, 24. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Po poročanju New York Timesa je bil Errol Musk, odtujeni oče Elona Muska, obtožen spolne zlorabe petih svojih otrok in pastorkov. Preiskava naj bi temeljila na policijskih zapisih in pričevanjih družinskih članov. Med domnevnimi žrtvami naj bi bila tudi njegova takrat štiriletna pastorka. 79-letni Musk obtožbe zanika.

Errol Musk, odtujeni oče Elona Muska, je bil po raziskavi časnika New York Times obtožen spolne zlorabe petih svojih otrok in pastorkov. Poročilo, objavljeno v torek, 23. septembra, trdi, da je 79-letni poslovnež spolno zlorabljal družinske člane od leta 1993 naprej. Preiskava je navajala policijske in sodne zapise ter intervjuje z družinskimi člani in socialnimi delavci.

Errol Musk
FOTO: Profimedia

Med domnevnimi žrtvami naj bi bila tudi njegova takrat 4-letna pastorka. Leta 1993 naj bi sorodnikom trdila, da jo je Musk neprimerno dotikal, prav tako pa naj bi ga desetletje pozneje videla, kako je vohal njeno umazano spodnje perilo, poroča Times.

Leta 2018 dobil otroka s svojo nekdanjo pastorko

Errol je leta 2018 dvignil ogromno prahu, ko je v javnost prišlo, da je dobil otroka s svojo nekdanjo pastorko, ki je bila stara zgolj štiri leta, ko se je njena mati Heidi poročila z njim. Tedaj je poslovnež dejal, da je ni imel za pastorko, saj naj bi večino časa odraščala stran od družine.

Pojasnil je, da ji je pomagal preboleti razhod, vendar je sprva domneval, da je oče otroka njen bivši. "Bila sva osamljena, izgubljena človeka," je po poročanju The Sun  dejal in dodal: "Ena stvar je vodila k drugi – lahko temu rečete Božji načrt ali načrt narave".

Zdaj 37-letna ženska je za Times povedala, da ona in njeni otroci ne živijo z Errolom. Za publikacijo je trdila, da imata z Errolom le enega otroka, medtem ko je slednji javno trdil, da imata dva.

Muska naj bi ostali družinski člani domnevno obtožili tudi zlorabe dveh hčera in pastorka. Times je poročal, da so bile v odgovor na obtožbe sprožene tri ločene policijske preiskave, vendar nobena ni privedla do vložitve kazenske ovadbe proti Errolu.

Errol je v izjavi za Times zanikal obtožbe in poročila označil za skrajno lažna in nesmiselna. Nadalje je dejal, da so si družinski člani obtožbe izmislili in da so poskušali izsiljevati z njimi Elona.

Elon Musk
FOTO: Profimedia

Elon Musk je Errolov najstarejši otrok in eden od treh, ki si jih deli s prvo ženo Maye Musk. Po poročanju omenjenega vira je preiskava ugotovila, da bi lahko bile obtožbe o spolni zlorabi otrok razlog za njuno odtujeno razmerje.  V intervjuju za Rolling Stone leta 2017, med katerim je Elon menda jokal, je prijatelj Donalda Trumpa svojega očeta označil za "groznega človeka" in "zlobnega".

"Nimate pojma, kako hudo je. Skoraj vsak zločin, ki si ga lahko zamislite, je storil," je dejal ustanovitelj Tesle in dodal: "Skoraj vsako zlo, ki si ga lahko zamislite, je storil ... To je tako grozno, da ne morete verjeti." Milijarder je tudi dejal, da ni mogoče popraviti njegovega odnosa z očetom.

