Oče Elona Muska obtožen spolne zlorabe družinskih članov

Errol Musk , odtujeni oče Elona Muska , je bil po raziskavi časnika New York Times obtožen spolne zlorabe petih svojih otrok in pastorkov. Poročilo, objavljeno v torek, 23. septembra, trdi, da je 79-letni poslovnež spolno zlorabljal družinske člane od leta 1993 naprej. Preiskava je navajala policijske in sodne zapise ter intervjuje z družinskimi člani in socialnimi delavci.

Med domnevnimi žrtvami naj bi bila tudi njegova takrat 4-letna pastorka. Leta 1993 naj bi sorodnikom trdila, da jo je Musk neprimerno dotikal, prav tako pa naj bi ga desetletje pozneje videla, kako je vohal njeno umazano spodnje perilo, poroča Times .

Errol je leta 2018 dvignil ogromno prahu, ko je v javnost prišlo, da je dobil otroka s svojo nekdanjo pastorko, ki je bila stara zgolj štiri leta, ko se je njena mati Heidi poročila z njim. Tedaj je poslovnež dejal, da je ni imel za pastorko, saj naj bi večino časa odraščala stran od družine.

Pojasnil je, da ji je pomagal preboleti razhod, vendar je sprva domneval, da je oče otroka njen bivši. "Bila sva osamljena, izgubljena človeka," je po poročanju The Sun dejal in dodal: "Ena stvar je vodila k drugi – lahko temu rečete Božji načrt ali načrt narave".

Zdaj 37-letna ženska je za Times povedala, da ona in njeni otroci ne živijo z Errolom. Za publikacijo je trdila, da imata z Errolom le enega otroka, medtem ko je slednji javno trdil, da imata dva.

Muska naj bi ostali družinski člani domnevno obtožili tudi zlorabe dveh hčera in pastorka. Times je poročal, da so bile v odgovor na obtožbe sprožene tri ločene policijske preiskave, vendar nobena ni privedla do vložitve kazenske ovadbe proti Errolu.

Errol je v izjavi za Times zanikal obtožbe in poročila označil za skrajno lažna in nesmiselna. Nadalje je dejal, da so si družinski člani obtožbe izmislili in da so poskušali izsiljevati z njimi Elona.