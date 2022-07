Oče Elona Muska potrdil, da ima s pastorko že dva otroka

Oče ustanovitelja Tesle, Errol Musk, je potrdil, da sta s pastorko dobila še drugega otroka. 76-letnik očitno deli sinovo miselnost o reprodukciji, saj je informacijo, da sta se z Jano Bezuidenhout leta 2019 razveselila še drugega skupnega otroka, potrdil z besedami, da smo na svetu zato, da se množimo. Musk in 41 let mlajša pastorka imata še petletnega sina.

Errol Musk, oče Elona Muska, je potrdil, da imata s pastorko Jano Bezuidenhout že dva otroka. 76-letnik je za The Sun povedal, da se je deklica rodila leta 2019, s 35-letnico pa imata še sina Elliota Muska, ki se je rodil leta 2017. Muskov oče je novico o drugem otroku s pastorko delil le teden po tem, ko je njegov sin razkril željo, da si želi čim več otrok in potrdil, da sta z uslužbenko njegovega podjetja novembra 2021 razveselila dvojčkov. Le nekaj tednov pozneje sta z nekdajo partnerko, pevko Grimes, dobila drugega skupnega otroka. 51-letnik in njegov oče pa si kot kaže delita miselnost, da smo ljudje na svetu zato, da se razmnožujemo.

icon-expand Errol Musk, oče Elona Muska FOTO: Profimedia

Errol je za The Sun sicer priznal, da drugi otrok ni bil načrtovan in dodal, da z 41 let mlajšo pastorko več ne živita skupaj, kot razlog pa navedel njuno veliko razliko v letih. "Ni praktično. Stara je 35 let, sčasoma, če bom še na tem svetu, pa bo mogoče prišla nazaj k meni. Vsak moški, ki se poroči z mlajšo žensko, četudi se počuti zelo mladostnega, bo sčasoma začutil razliko v letih, še posebej, če je ta razlika velika," je povedal.

Družinsko drevo družine Musk je sicer zelo razvejano, saj ima Errol sedem otrok, njegov sin Elon pa ima kar 10 potomcev. Errol, premožen južnoafriški inženir, se je leta 1970 poročil z manekenko Maye Haldeman Musk, s katero imata tri otroke: Elona, Kimbal in Tosco. Par se je razšel leta 1979, Errol pa se je nato zapletel z mlado vdovo Heide Bezuidenhout, ki je že imela dva otroka. Eden izmed teh otrok je Jana. Errol in Heide imata dva biološka otroka, pomagal pa je tudi pri vzgoji takrat 4-letne Jane. Zakon se je po 18 letih končal, družina pa je bila začudena, ko je Jana leta 2017 povila očimovega prvega otroka. Ta dogodek je povzročil kar nekaj napetosti med Errolom in Elonom, saj je sin težko sprejel dejstvo, da bo oče imel otroka z njegovo sestro. Z enako težavo so se spopadali tudi preostali otroci.

icon-expand Jana Bezuidenhout FOTO: Instagram

"Še vedno jim to ni všeč. Še vedno jim je to nekoliko čudaško, saj je ona njihova sestra. Polsestra," je v intervjuju za The Sun še povedal Errol. Elon dejstva, da ima oče triletno hčer, v javnosti ni komentiral, tega pa je pred časom v intervjuju za Rolling Stone označil kot 'grozno bitje'.