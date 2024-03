Oče Hailey Bieber javno zaprosil za molitev, Justin z ženo opažen v cerkvi

Nenavadna objava, ki jo je pred dnevi delil oče manekenke Hailey Bieber, je sprožila veliko prahu. Stephen Baldwin je v objavi namreč prosil svoje sledilce, da molijo za njegovo hčerko in zeta, a obenem ni razkril, čemu naj bi bile molitve sploh potrebne. Za še več začudenja javnosti sta nato poskrbela tudi slavna zakonca Bieber, ki sta le dan po objavi, urejena od glave do pet, obiskala cerkev. Novice, da gre za težave v zakonu, so vedno glasnejše.

Med Justinom Bieberjem in njegovo ženo Hailey Bieber ni vse tako rožnato, kot se zdi. Čeprav zakonca o svojih zasebnih težavah molčita, vedno več dejavnikov kaže na to, da se trenutno prebijata skozi zakonsko krizo. Ugibanja o tem je nedavno podkrepil tudi oče slavne manekenke, ki je z objavo na družbenih omrežjih dvignil veliko prahu.

"Kristjani, prosim, ko pomislite na Justina in Hailey, si vzemite trenutek in molite zanju, da bi imela modrost, zaščito in se približala Gospodu," je ob posnetku, na katerem Justin prepeva pesem I Could Sing of Your Love Forever, zapisal Stephen Baldwin. Zakaj točno je delil objavo, ki jo je nekaj dni prej objavil Victor Marx, ustanovitelj All Things Possible Ministries, cerkvene skupnosti v ZDA, ni jasno. Marx je sicer dejal, da redko deli takšne objave o slavnih osebnostih, saj so komentarji, ki jih dobi na tovrstne poteze, izrazito negativni.

Sta pa dejstvo, da se med njima nekaj dogaja, le dan po objavi s svojim prihodom v cerkev potrdila tudi pevec in manekenka. Zvezdnika so, urejena od nog do glave, ujeli pred cerkvijo Churchome v Los Angelesu in številni so seveda takoj pomislili na to, da tudi sama z molitvijo želita rešiti zakonske težave. Slavni pevec se je celo skrival pod črno kapuco in se na vse pretege poskusil izogniti bliskavicam fotografom, a mu ni uspelo.

Čeprav govoric, da imata v zakonu težave, ki so vedno glasnejše, nista komentirala ne 29-letnik ne 27-letnica, je po poročanju tujih medijev Hailey izjemno jezna na svojega očeta. Z objavo je namreč poskrbel, da so vse radovedne oči javnosti uprte v slavna zakonca. "Stephen je vedel za njune zasebne težave, s svojo objavo pa je sprožil zaskrbljenost med oboževalci in Hailey je jezna, da je to zdaj v središču pozornosti," so za TMZ povedali viri blizu zakoncev. Tako objava njenega očeta kot tudi avtorjeva objava je bila na družbenih omrežjih v tem času že izbrisana, zvezdnika pa sta sicer znana po tem, da sta si ljubezen rada izkazovala na družbenih omrežjih.

