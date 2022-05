Oče igralke Kaley Cuoco prisoten na snemanju vseh epizod Velikih pokovcev

Igralka Kaley Cuoco je razkrila, da je bil njen oče prisoten na snemanju vseh 289 epizod serije Veliki pokovci, v kateri je zvezdnica zaigrala eno izmed glavnih vlog. Serijo so snemali med letoma 2007 in 2019, vsakič pa je bilo na prizorišču snemanja prisotno tudi živo občinstvo. Kot je povedala 36-letnica, je imel njen oče Gary tudi svoj režiserski stolček, na katerem je bilo zapisano njegovo ime.

Kaley Cuoco, ki je v seriji Veliki pokovci zaigrala lik Penny, je pred kratkim dejala, da je bil na snemanju serije prisoten tudi njen oče. Gary, kot mu je ime, je tako prihajal na snemanje vseh 289 epizod, ki so jih snemali kar 12 let. Igralka je v pogovorni oddaji The Late Late Show čustveno govorila o očetovi prisotnosti na snemanju.

icon-expand Kaley Cuoco z očetom Garyjem FOTO: Instagram

"Imel je stolček za režiserje, ki je imel natisnjeno njegovo ime, a ni nikoli sedel nanj. Vedno je stal in vsak večer mi je pred uvodno špico in dvigom zavese pokazal dvignjena palca," je povedala 36-letnica in dodala, da so mu tako člani ekipe kot njeni soigralci vsakič nazaj pokazali dvignjena palca.