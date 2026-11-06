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Oče Meghan Markle aretiran zaradi posedovanja otroške pornografije

Florida, 06. 11. 2026 16.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Utrinki iz novega intervjuja z družino Markle.

Thomas Markle, odtujeni oče Meghan Markle, je bil na Floridi aretiran zaradi posedovanja otroške pornografije. Zvezni agenti so 82-letnega Markla pridržali v domu za starejše v Lakelandu na Floridi. Med shranjenimi predmeti naj bi našli knjige o pedofiliji in revije s prikazi spolnih zlorab otrok. Meghan Markle so obtožbe "globoko pretresle".

Po poročanju časnika The Sun je v dom za starejše na Floridi z neoznačenimi vozili prispelo več kot ducat agentov. Na kraj je prispelo tudi reševalno vozilo, s katerim so odpeljali 82-letnega Thomasa Markla, ki je zaradi zdravstvenega stanja vezan na invalidski voziček. Kot poroča The Sun, so mu pred odhodom nadeli lisice, nato pa ga pospremili v reševalno vozilo in odpeljali.

Thomas Markle
Thomas Markle
FOTO: Profimedia

Vir je za Daily Mail povedal, da so Markla aretirali zaradi posedovanja gradiva, ki prikazuje spolne zlorabe otrok. Sporne fotografije je odkril njegov sin Thomas Markle mlajši, ko je med očetovimi osebnimi predmeti iskal mobilni telefon. 60-letni Markle mlajši je julija svojega očeta prijavil pristojnim organom, potem ko je med njegovimi stvarmi našel "neverjetno količino gradiva", ki naj bi bilo skrito med družinskimi spominki, poroča The Sun.

Med shranjenimi predmeti naj bi našli knjige o pedofiliji in revije s prikazi spolnih zlorab otrok. Meghan Markle, vojvodinja Susseška, je dejala, da so jo obtožbe "globoko pretresle". "Novice, ki so prišle na dan v zadnjih 24 urah, so me globoko pretresle. V mislih sem z vsemi otroki, ki bi lahko bili žrtve zlorab," je Markle zapisala v izjavi za The Post.

Markle starejši je sicer odločno zanikal, da bi posedoval takšne fotografije, obtožbe pa označil za "bolne laži". Meghanina polsestra Samantha Markle je za Daily Mail povedala, da so obtožbe proti njenemu očetu "neutemeljene".

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