Oče Meghan Markle brani monarhijo, s hčerjo nista v stikih

V izpovednem intervjuju z Oprah je Meghan na vprašanje, ali se počuti, kot da jo je oče izdal, dejala, da ji je lagal in govoril z mediji. "To je vplivalo name in na mater," je še dejala Meghan.

A Thomas Markle čuti drugače. V intervjuju, ki ga je dal za britansko televizijo, je povedal: "Meghan in Harry se nista več oglasila. Ko trdita, da izkoriščam medijsko pozornost, to ne drži. Vse, kar dejansko počnem, je, da medijem povem zgodbo. Če se mi ne bosta oglasila v naslednjih tridesetih dneh, bom medijem podal novo zgodbo."

Markle je komentiral tudi svoja dejanja pred kraljevo poroko in razkritje osebnega pisma, ki mu ga je poslala Meghan. "Želim si, da tega ne bi storil, vendar obstaja še druga stran tega kovanca. Nihče ni zaščitil naše družine. Bili smo napadeni in tam ni bilo nikogar, ki bi mu bilo mar za nas. Vsi delamo napake, vendar nikoli nisem igral golega biljarda ali se oblačil v Hitlerja." Izjava Thomasa Markla se nanaša na vedenje princa Harryja v najstniških letih.

V intervjuju je dejal, da ima sam s kraljevo družino zelo dobre izkušnje in ne verjame obtožbam, da so rasisti."Kraljevo družino zelo spoštujem in nikakor ne verjamem, da so rasisti. Menim, da je Los Angeles rasističen, Kalifornija je rasistična, vendar ne verjamem, da so Britanci rasisti."

Oče Meghan Markle je razkril, da s hčerjo ni govoril že štiri leta. Ko je bil v bolnišnici zaradi zastoja srca in se ni mogel udeležiti poroke, ju je obvestil, je dejal. A ravno v tistem času so krožile fotografije, ki jih je prodal medijem. "Takrat me je poklical Harry in mi rekel, da če bi ga takrat poslušal, se to ne bi zgodilo. Jaz pa sem ležal v bolnišnici s cevkami povsod v telesu. Prekinil sem zvezo,"je povedal.

Thomas Markle je še povedal, da živi zelo blizu hčerine družine in si želi spoznati vnuka.