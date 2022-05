Oče Meghan Markle hospitaliziran zaradi možganske kapi

Oče Meghan Markle je bil v noči na torek hospitaliziran zaradi možganske kapi. Thomas Markle , ki je pozornost javnosti v preteklih letih vzbujal zaradi izjav o svoji hčeri, s katero sta v izredno slabih odnosih, je trenutno v bolnišnici v kraju Chula Vista, ki leži ob mehiški meji. V kalifornijsko mestece so ga v reševalnem vozilu prepeljali iz Tijuane, trenutek, ko je ponj prišla pomoč, pa so v objektive ujeli paparaci.

77-letnik je ob pol desetih po lokalnem času prispel v urgentni center čez mejo. Bil je v slabem stanju, z reševalci ni bil sposoben govoriti, zato je komuniciral tako, da je svoje simptome spisal na košček papirja.

''Moj oče okreva v bolnišnici,'' je za portal Daily Mail potrdila 57-letna hči Samantha Markle. Dodala je še, da vljudno prosi za spoštovanje zasebnosti družine: ''Trenutno potrebuje samo mir in počitek.'' Omenila je tudi njegovo psihično trpljenje, ki je po njenem mnenju pripeljalo do trenutnega stanja: ''Nezaslišano je, kako so ga mučili in koliko je moral preživeti zaradi zanemarjanja moje sestre v preteklih letih. To je neodpustljivo.''