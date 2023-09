Oče Meghan Markle: Ne pustita mi videti vnuka in vnukinje

Thomas Markle, ki ga je lani zadela možganska kap, je znova javno spregovoril o svoji hčerki Meghan in njenem možu, princu Harryju. V oddaji Good Morning Britain je hčer in zeta je označil za kruta in ju prosil, naj mu dovolita videti vnuka in vnukinjo. Potožil je, da že pet let ni videl hčerke ali srečal vnukov.

Thomas Markle, oče Meghan Markle, se je znova odločil pritegniti nekaj pozornosti in v oddaji Good Morning Britan spregovoriti o težavnem odnosu, ki ga ima s hčerko in zetom. "Zlomljen sem. Zelo sem razburjen. Kruto je odreči dedku pravico do srečanja z vnukom ..." je dejal Thomas, ki je dodal še, da bi lahko po kalifornijski zakonodaji imel pravico tožiti hčer, kar bi mu omogočilo, da vidi otroke, a tega noče storiti.

Očeta Meghan Markle je pred letom zadela možganska kap, zato ima še vedno težave z govorom.

"Drugič, naredil nisem nič narobe. Nič ne kaže na to, da sem slab človek. Sem ljubeč oče in ona to ve. Ni opravičila za tako ravnanje z mano, ni opravičila za takšno ravnanje s starimi starši," je še dejal Markle, ki je mnenja, da se je njegova hči zelo spremenila. "Meghan je živela z mano od šestega razreda do srednje šole in česa takega še nisem videl. Nikoli nisem videl njene različice, v kakršno se je spremenila. Šokiran sem," je dejal. Misli, da ni več ista oseba.

Na vprašanje, ali verjame, da je princ Harry vplival na njeno vedenje, je vztrajal, da je bilo ravno obratno. "Mislim, da ima ona večji vpliv na Harryja kot on nanjo. Kralj Karel III. prav tako ni storil nič slabega in ga ne pustijo do otrok, tako kot mene," je še dodal Thomas.