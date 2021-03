Oče Meghan Markle ni navdušen nad zetom, princem Harryjem

Thomas Markleje dal intervju za nemško televizijo, v katerem se je dotaknil razburljivega dogajanja v zadnjih dneh, potem ko sta njegova hčerka Meghan Markle in princ Harry dala intervju zaOprah Winfrey.

"Zadnji teden je bil zelo dramatičen. Glede na dogajanje v zadnjih dneh bi nam Oprah morala dati prostor in čas za vso družino. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Prepričan sem, da tega ne bo storila. To nam dolgujejo,"je novinarju Dominiku Mauru dejal 76-letni Thomas in pojasnil, da s tem misli na svojo družino:"Ne Meghan, ampak dolguje meni, mojemu sinu Thomasu in starejši hčerki Samanthi."