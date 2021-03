Oče Meghan Markle obiskal Oprah Winfrey

76-letni Thomas Markle , ki sicer živi v mehiškem kraju Rosarito, je prišel do vrat doma ameriške televizijske voditeljice Oprah Winfrey oziroma do vrat, ki vodijo na njeno posest v kalifornijskem kraju Montecito. Pri vhodu je Thomas varnostniku izročil pismo, v katerem 67-letno voditeljico poziva, naj mu da možnost intervjuja, ker želi povedati svojo plat zgodbe, potem ko je njegova hčerka Meghan Markle , poročena s princem Harryjem , v odmevnem intervjuju s slavno voditeljico govorila tudi o očetovi izdaji.

"Thomas je Oprahinemu varnostniku dostavil pismo, v katerem je prosil, naj se ta obrne nanj, da bo lahko povedal svojo plat zgodbe. To ni bilo sporočilo za Meghan in Harryja, namenjeno je bilo Oprah. Thomas si je ogledal intervju, ki ga je opravila z njima, in meni, da si zasluži priložnost, da pove svoje mnenje," je povedal vir.