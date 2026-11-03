Oče Meghan Markle po težkih obtožbah zaradi demence v oskrbovalno ustanovo

Oče Meghan Markle naj bi imel demenco, zaradi katere ne živi več sam, temveč v ustanovi, kjer skrbijo zanj. 82-letnega Thomasa Marklea starejšega sicer preiskuje policija, ki ga sumi posedovanja otroške pornografije, dokaze pa je organom oblasti nedavno predal njegov sin Thomas Markle mlajši, ki je, kot je dejal, v očetovi hiši na Filipinih našel na stotine, če ne tisoče' obremenilnih fotografij in videoposnetkov.

Thomasa Marklea starejšega preiskujejo zaradi suma posedovanja otroške pornografije. FOTO: Profimedia

Vojvodinjin oče je še v začetku leta živel na Filipinih, od koder se je zaradi zdravstvenih težav vrnil v ZDA. Dokaze zoper očeta je Markle mlajši našel, ko je med njegovimi predmeti iskal starejši telefon za mater svoje izbranke, takrat pa je naletel na več kartonastih škatel, med katerimi so bile tudi fotografije in posnetki otroške pornografije. Čeprav naj bi imel Markle starejši demenco, je pred tednom v izjavi za javnost obtožbe zoper sebe zanikal in dejal, da gre le za ogabne laži. Podprla ga je tudi hči Samantha, ki je prepričana, da se želi njen brat očetu maščevati.