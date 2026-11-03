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Oče Meghan Markle po težkih obtožbah zaradi demence v oskrbovalno ustanovo

Florida, 03. 11. 2026 10.08 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Thomas Markle

Thomasa Marklea starejšega naj bi zaradi demence namestili v oskrbovalno ustanovo. 82-letnika so v objektive ujeli na Floridi, kjer ga je v invalidskem vozičku v bližini doma potiskala negovalka, kot poroča The Sun, pa naj bi vojvodinjin oče bil nameščen v ustanovi, ki skrbi za bolnike z demenco.

Oče Meghan Markle naj bi imel demenco, zaradi katere ne živi več sam, temveč v ustanovi, kjer skrbijo zanj. 82-letnega Thomasa Marklea starejšega sicer preiskuje policija, ki ga sumi posedovanja otroške pornografije, dokaze pa je organom oblasti nedavno predal njegov sin Thomas Markle mlajši, ki je, kot je dejal, v očetovi hiši na Filipinih našel na stotine, če ne tisoče' obremenilnih fotografij in videoposnetkov.

Thomasa Marklea starejšega preiskujejo zaradi suma posedovanja otroške pornografije.
Thomasa Marklea starejšega preiskujejo zaradi suma posedovanja otroške pornografije.
FOTO: Profimedia

Vojvodinjin oče je še v začetku leta živel na Filipinih, od koder se je zaradi zdravstvenih težav vrnil v ZDA. Dokaze zoper očeta je Markle mlajši našel, ko je med njegovimi predmeti iskal starejši telefon za mater svoje izbranke, takrat pa je naletel na več kartonastih škatel, med katerimi so bile tudi fotografije in posnetki otroške pornografije.

Čeprav naj bi imel Markle starejši demenco, je pred tednom v izjavi za javnost obtožbe zoper sebe zanikal in dejal, da gre le za ogabne laži. Podprla ga je tudi hči Samantha, ki je prepričana, da se želi njen brat očetu maščevati.

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Kot je za Page Six potrdila policija na Filipinih, Marklea starejšega res preiskujejo, zoper njega pa niso podali še nobenih uradnih sankcij, saj še nimajo dovolj dokaznega gradiva, da bi identificirali osebe, ki bi lahko bile odgovorne za kazniva dejanja.

Kmalu za tem, ko je The Sun prvi poročal o preiskavi, se je na obtožbe odzvala tudi Meghan Markle, ki je dejala, da ji je pred leti Metropolitanska policija pokazala pismo, v katerem so očeta obtoževali otroških zlorab. Po poročanju Daily Maila naj bi pismo policiji takrat poslala prva žena vojvodinjinega očeta. Kraljeva družina naj bi sklenila, da se v zadeve družine Markle ne bo vmešavala ali jih komentirala.

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hypnosis
03. 11. 2026 11.36
Antipatičen v tri krasne
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0 0
Prelepa Soča
03. 11. 2026 11.34
Pa koga brigajo taki tipi?
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0 0
Wolfman
03. 11. 2026 11.25
Tudi princ Andrew je prvo vse zanikal! Očitno imajo novodobni monarhisti to v krvi. Pazite na svoje otroke, samo to vam lahko rečem.
Odgovori
0 0
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