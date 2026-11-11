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Oče Meghan Markle ponovno aretiran: odstranil si je sledilno napravo

Florida, 11. 11. 2026 11.05 pred 46 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Thomas Markle starejši

Thomas Markle starejši je bil še drugič aretiran. Očeta vojvodinje Meghan Markle je policija znova aretirala, potem ko si je sam z gležnja odstranil sledilno napravo, ki so mu jo namestili ob prvi aretaciji zaradi posedovanja dokaznega gradiva o spolnih zlorabah otrok.

Policija je javno objavila fotografijo Thomasa Markla starejšega, ki so jo posneli ob njegovi aretaciji na Floridi. Na njej 82-letni nekdanji televizijski lučkar nosi oranžno zaporniško uniformo in zre naravnost v objektiv. Oče vojvodinje Susseške je bil ponovno aretiran le nekaj dni po prvi aretaciji, ker si je sam odstranil sledilno napravo, ki jo mora nositi. Kot je za Page Six povedal tiskovni predstavnik državnega tožilca Floride, so Marklu preklicali njegovo izpustitev do prve obravnave in je sedaj v pridržanju.

Thomas Markle
Thomas Markle
FOTO: Profimedia

Bill Essayli, ameriški državni tožilec za osrednje okrožje Kalifornije, je na družbenem omrežju zapisal: "Pred štirimi dnevi je zvezni sodnik gospodu Marklu dovolil, da do sojenja ostane na prostosti, a mu odredil, da nosi sledilno napravo na gležnju." Kot je dodal, si je 82-letnik to odstranil, in ob tem poudaril, da je bil to eden od pogojev sodišča, da ga izpustijo na prostost, in ne zgolj predlog.

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"Prosimo sodišče, da bo do začetka sojenja v pridržanju, mi pa bomo ta primer še naprej obravnavali v okviru zakonskih določil." Tiskovni predstavnik službe ameriških maršalov pa je v izjavi za Daily Mail razkril, da organi pregona niso vedeli, kje se Markle nahaja, potem ko si je odstranil sledilno napravo, ustanova, kjer je živel, pa ga ni želela sprejeti kot svojega stanovalca. Kot je še razkril, so 82-letnika izpustili, ker je zanj jamčila starejša hči Samantha, ki živi v bližini.

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Markle je bil pred aretacijo nameščen v eni od ustanov, kjer naj bi zanj skrbeli zaradi demence. Po aretaciji se ni izrekel ne za nedolžnega ne za krivega, s sledilno napravo na gležnju pa so ga izpustili po plačilu varščine. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 20 let zaporne kazni.

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Justice4all
11. 11. 2026 11.51
82 let in grozi mu 20 let zapora...hmmm
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