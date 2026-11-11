Oče Meghan Markle ponovno aretiran: odstranil si je sledilno napravo

Policija je javno objavila fotografijo Thomasa Markla starejšega, ki so jo posneli ob njegovi aretaciji na Floridi. Na njej 82-letni nekdanji televizijski lučkar nosi oranžno zaporniško uniformo in zre naravnost v objektiv. Oče vojvodinje Susseške je bil ponovno aretiran le nekaj dni po prvi aretaciji, ker si je sam odstranil sledilno napravo, ki jo mora nositi. Kot je za Page Six povedal tiskovni predstavnik državnega tožilca Floride, so Marklu preklicali njegovo izpustitev do prve obravnave in je sedaj v pridržanju.

Thomas Markle FOTO: Profimedia

Bill Essayli, ameriški državni tožilec za osrednje okrožje Kalifornije, je na družbenem omrežju zapisal: "Pred štirimi dnevi je zvezni sodnik gospodu Marklu dovolil, da do sojenja ostane na prostosti, a mu odredil, da nosi sledilno napravo na gležnju." Kot je dodal, si je 82-letnik to odstranil, in ob tem poudaril, da je bil to eden od pogojev sodišča, da ga izpustijo na prostost, in ne zgolj predlog.

"Prosimo sodišče, da bo do začetka sojenja v pridržanju, mi pa bomo ta primer še naprej obravnavali v okviru zakonskih določil." Tiskovni predstavnik službe ameriških maršalov pa je v izjavi za Daily Mail razkril, da organi pregona niso vedeli, kje se Markle nahaja, potem ko si je odstranil sledilno napravo, ustanova, kjer je živel, pa ga ni želela sprejeti kot svojega stanovalca. Kot je še razkril, so 82-letnika izpustili, ker je zanj jamčila starejša hči Samantha, ki živi v bližini.