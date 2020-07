Oče Meghan Markle: Rad jo imam, a s Harryjem naj se nehata pritoževati

Ameriški dnevni časopis The Times že od sobote redno objavlja izseke knjige Finding Freedom, ki govori o Meghan Markle, princu Harryju in predvsem njuni selitvi čez lužo, stran od kraljeve družine. v knjigi avtorja podrobno opisujeta, zakaj naj bi 38-letna Meghan in 35-letni princ menila, da ju kraljeva družina in celotna institucija ne podpirajo in zakaj sta postala tako frustrirana, kar se tiče njune situacije v Londonu.