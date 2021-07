Oče Meghan Markle za svoja vnuka pripravljen iti na sodišče

Tako kot vsaka babica in dedek si tudi Thomas Markle močno želi, da bi spoznal svoja vnuka Archieja in Lilibet, otroka svoje hčerke Meghan Markle in princa Harryja. A to je seveda nekoliko težje, saj Meghan že dolgo časa s svojim očetom ni v najboljših odnosih.

"V bližnji prihodnosti bom vložil prošnjo na kalifornijska sodišča ter zahteval pravico, da vidim svoja vnuka," je pred kratkim 77-letni Thomas povedal za Fox News iz svojega doma v Rosaritu v Mehiki.

Dodal je še, da upa, da kraljica Elizabeta II. in drugi člani kraljeve družine njegovih vnukov ne bodo "kaznovali" zaradi "slabega obnašanja" vojvode in vojvodinje Susseške.

"Archie in Lili sta majhna otroka. Nista del politike. Nista marioneti. Nista del igre," je dejal. "Sta pa tudi del kraljeve družine in sta upravičena do enakih pravic kot kateri koli drugi kraljevi člani."