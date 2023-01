Oče Naye Rivere o hčerinem odnosu z Leo Michele: Sovražili sta se

Izšla je dokumentarna serija The Price of Glee (Cena Gleeja), v kateri so razkrite temne podrobnosti, ki so se dogajale v zakulisju priljubljene glasbene serije. V dokumentarcu je spregovoril oče pokojne igralke Naye Rivere, ene izmed glavnih zvezd, ki se je pred več kot dvema letoma utopila v kalifornijskem jezeru Piru.

George Rivera, oče pokojne igralke Naye Rivere, je v dokumentarni seriji The Price Of Glee spregovoril o hčerinem odnosu s soigralko Leo Michele, ki je bil po njegovih besedah precej napet. "Vedno sta se prepirali, vedno. To so vsi vedeli, to so vsi videli. Sovražili sta se, ampak istočasno sta talent druga druge spoštovali."

icon-expand Naya Rivera in Lea Michele se na snemanju serije Glee nista dobro razumeli. FOTO: Profimedia

O težavnem odnosu z Leo je Naya spregovorila že leta 2016 v svoji avtobiografiji Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing up, kjer je zapisala: "Menim, da Rachel – em, mislim Lea – ni želela deliti svoje pozornosti. Lea je bila zelo občutljiva in zdelo se mi je, da je za vse, kar je šlo narobe, krivila mene. Če sem se o čemer koli pritoževala, je takoj sklepala, da obrekujem njo. Hitro me je začela ignorirati in posledično je prišla do točke, ko z mano vseh šest sezon ni spregovorila niti besede."

George se je v dokumentarni serij še spominjal zadnjega pogovora, ki ga je imel s svojo hčerjo. Preden se je s sinom Joseyjem odpravila na usodni izlet s čolnom, jo je namreč opozoril, naj bo previdna. Kasneje je z njo komuniciral prek video klica, kjer ji je dal nekaj nasvetov glede sidranja čolna. "'Ne skoči s čolna, če imaš sidro, ga lahko zasidraš, ampak ali ga znaš zasidrati?' Šla sva skozi nekaj podobnih vprašanj, nato pa je FaceTime prekinil in to je bilo zadnjič, ko sem govoril z njo."