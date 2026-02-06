Naslovnica
Tuja scena

Oče nepričakovane viralne uspešnice praznuje 60 let

London, 06. 02. 2026 09.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Rick Astley v videospotu pesmi Never Gonna Give You Up

Britanski zvezdnik Rick Astley praznuje 60 let. Njegovo uspešno glasbeno kariero je zaznamovala uspešnica Never Gonna Give You Up, ki je pred dvema desetletjema začela viralno pot po svetu, kot del ene izmed najbolj množičnih spletnih potegavščin vseh časov, Astleyu pa nepričakovano prinesla novo generacijo oboževalcev.

Če ste kdaj kliknili na obetavno spletno povezavo, potem pa namesto tega pristali pri pesmi Never Gonna Give You Up, ste bili žrtev t. i. Rickrolla – ene najbolj znanih internetnih potegavščin vseh časov. Spletni fenomen je britanskega glasbenika Ricka Astleya več kot 20 let po izidu uspešnice nepričakovano vrnil v središče pozornosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pevec je trend sprejel z veliko mero humorja – spletni fenomen mu je prinesel novo občinstvo ter dokazal, da lahko ena pesem preživi več desetletij. "Če sem iskren, ne bi ničesar spreminjal. Hvaležen sem za vse, kar se je zgodilo," ob okroglem jubileju pravi Astley in dodaja, da bi 21-letnemu sebi svetoval predvsem malo bolj umirjeno življenje. "Nenadoma si pri dvajsetih letih v situacijah, ki te sploh ne zanimajo. Večerje z direktorji, protokolarni dogodki, življenje, ki ni čisto tvoje," se spominja zvezdnik. Eno izmed večerij je takrat celo na skrivaj posnel s kamero in posnetek naložil na splet. Pogledate ga lahko na tej POVEZAVI.

Pesem Never Gonna Give You Up je sicer Astleya na vrh izstrelila že leta 1987, ko je zasedla prvo mesto na lestvicah v kar 25 državah in mu leto kasneje prinesla tudi nagrado BRIT za najboljši britanski single.

Razlagalnik

Rickrolling je spletni fenomen in oblika potegavščine, ki temelji na presenečenju. Udeleženci kliknejo na obetavno, a napačno povezavo, ki jih namesto pričakovane vsebine preusmeri na glasbeni videospot Ricka Astleya za pesem 'Never Gonna Give You Up'. Ta praksa je postala izjemno priljubljena v poznih 2000-ih letih in se še vedno občasno pojavlja na spletu.

Rick Astley je britanski pevec, tekstopisec in radijski voditelj, ki je zaslovel v osemdesetih letih 20. stoletja. Njegov največji hit je pesem 'Never Gonna Give You Up' iz leta 1987, ki je postala mednarodna uspešnica. Poleg glasbene kariere je znan tudi po svojem pozitivnem odnosu do fenomena 'Rickrollanja', ki mu je prinesel novo generacijo oboževalcev.

V osemdesetih letih je Rick Astley dosegel izjemen mednarodni uspeh. Njegova pesem 'Never Gonna Give You Up' je leta 1987 osvojila prva mesta na glasbenih lestvicah v 25 državah, vključno z ZDA in Veliko Britanijo. Leto kasneje je za to pesem prejel nagrado BRIT za najboljši britanski singel, kar je potrdilo njegov status ene izmed največjih glasbenih zvezd tistega obdobja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
