Oče nepričakovane viralne uspešnice praznuje 60 let

Če ste kdaj kliknili na obetavno spletno povezavo, potem pa namesto tega pristali pri pesmi Never Gonna Give You Up , ste bili žrtev t. i. Rickrolla – ene najbolj znanih internetnih potegavščin vseh časov. Spletni fenomen je britanskega glasbenika Ricka Astleya več kot 20 let po izidu uspešnice nepričakovano vrnil v središče pozornosti.

Pevec je trend sprejel z veliko mero humorja – spletni fenomen mu je prinesel novo občinstvo ter dokazal, da lahko ena pesem preživi več desetletij. "Če sem iskren, ne bi ničesar spreminjal. Hvaležen sem za vse, kar se je zgodilo," ob okroglem jubileju pravi Astley in dodaja, da bi 21-letnemu sebi svetoval predvsem malo bolj umirjeno življenje. "Nenadoma si pri dvajsetih letih v situacijah, ki te sploh ne zanimajo. Večerje z direktorji, protokolarni dogodki, življenje, ki ni čisto tvoje," se spominja zvezdnik. Eno izmed večerij je takrat celo na skrivaj posnel s kamero in posnetek naložil na splet. Pogledate ga lahko na tej POVEZAVI.