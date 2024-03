Oče pokojnega košarkarja Kobeja Bryanta prodaja sinov šampionski prstan

"Ta prstan, pridobljen neposredno od družine Bryant, je pravi unikat in lahko potrdimo, da je to edini šampionski prstan, ki ga je Kobe podaril svojemu očetu," je zapisano na spletni strani dražbene hiše. Cena, ki so jo do sedaj ponudili za prstan, je nekaj več kot 130 tisoč evrov, dražba pa se bo zaključila 30. marca.

Košarkar se je trudil odnos s staršema popraviti, a se je ta zgolj poslabšal, ko sta Pam in Joe skušala na dražbi prodati večjo zbirko spominkov iz časa, ko je še obiskoval srednjo šolo in iz začetka njegove NBA-kariere. Med njimi sta bila tudi dva šampionska prstana iz leta 2000, ki jima ju je podaril. Kobe ju je kmalu za tem tožil, saj jima ni dal dovoljenja, da stvari, ki jima jih je podaril, prodata. Pozneje so dosegli poravnavo, njegova starša pa sta v izjavi za javnost dejala, da obžalujeta svoja dejanja in besede, povezane s takratno dražbo.

Kobe je tragično umrl v helikopterski nesreči, ki se je zgodila v hribovitem delu izven Los Angelesa januarja 2020, ob njem pa je umrla tudi njegova 13-letna hči Gianna in še sedem drugih ljudi. Star je bil 41 let. Košarkar in Vanessa imata še 21-letno hči Natalio, 7-letno Bianko in 4-letno Capri.

Pred smrtjo naj bi se košarkar skušal spraviti s starši, opazili pa so ga tudi na enem od košarkarskih kampov v Kaliforniji, kjer se je objemal z očetom.