Oče Taylor Swift iz lastnega doma pregnal vlomilca

Za družino Taylor Swift so prestri dnevi. Ameriška pevka, ki se trenutno ukvarja s promocijo dokumentarnega filma Miss Americana, je pretresena. Čeprav ob vlomu ni bila prisotna, se pojavlja vprašanje, ali je vlomilec morda cilj izbral načrtno.

Ko se je Scott Swiftvračal domov v svoj štirimilijonski dom, ki se nahaja v St. Peterburgu na Floridi, je naletel na roparja, ki je ravno vstopal v stanovanje. Razkošno prebivališče se nahaja v najvišjem nadstropju enega od luksuznih stolpov Vinoy Place Towers in se razlega na kar 500 kvadratnih metrih. Domovanje 67-letnega borznega posrednika med drugim vsebuje kar tri spalnice ter tri kopalnice in je nadstandardno opremljeno. Vlomilec, 30-letni Terrence Hoover, je uporabil zunanje varnostne stopnice, da se je povzpel do zadnjega, 13. nadstropja, kjer je iz zunanje strani vstopil na kraj zločina.