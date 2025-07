Oče Taylor Swift prestal operacijo srca

Oče ameriške pevke Taylor Swift , Scott Swift , je prestal operacijo na srcu. Kot poroča portal People , operacija ni bila posledica srčnega infarkta. Taylor, njen brat Austin in mama Andrea naj bi bili po poročanju medija med in po operaciji ob očetu.

Očetove operacije zvezdnica še ni potrdila, je pa leta 2019 v intervjuju za Elle povedala, da sta oba njena starša prebolela raka. "To me je naučilo, da obstajajo resnične težave, potem pa pride vse ostalo. Rak moje mame je resnična težava. Včasih sem bila tako zaskrbeljena zaradi vsakodnevnih vzponov in padcev. Zdaj vse svoje skrbi, stres in molitve namenjam resničnim težavam," je dejala tedaj.