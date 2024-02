Oče Taylor Swift Scott Swift obtožen napada na fotografa

Oče Taylor Swift je obtožen napada na avstralskega fotografa. 51-letni Ben McDonald trdi, da je dobil udarec po obrazu, ki naj bi ga utrpel na pomolu v Sydneyju, krivec pa je 71-letni zvezdničin oče. Pevkin tiskovni predstavnik obtožb o napadu ni naslovil, je pa dejal, da sta se dva človeka do njiju obnašala agresivno, poročajo lokalni mediji.

Videoposnetek, ki so ga objavili avstralski mediji, prikazuje pevko, ki je skrita pod dežnikom, kako se z očetom in varnostniki sprehaja po pomolu Neutral Bay Wharf okoli 14. ure po lokalnem času. Bliskavice fotoaparatov se zasvetijo, nato pa dva glasova – bila naj bi fotografov in varnostnikov – drug drugega obtožita, da se dotikata dežnikov. Ni jasno, ali posnetek zajema domnevni incident.

McDonald je avstralski radiodifuzni družbi povedal, da je pevka vstopila v avto, ko ga je Swift napadel. "V 23 letih opravljanja tega dela me nikoli ni nihče napadel, kaj šele, da bi me oče udaril v obraz," je dejal. Pevkin predstavnik pa je o incidentu povedal: "Dva posameznika sta se agresivno prebijala proti Taylor, zgrabila njeno varnostno osebje in grozila, da bosta članico osebja vrgla v vodo."