Oče umrlega zvezdnika: Iz te more se ne morem zbuditi

V filmskem svetu je odjeknila tragična novica – v spanju je umrl 20-letni Cameron Boyce, ki je veljal za veliko vzhajajočo filmsko zvezdo. Njegova smrt naj bi bila posledica epileptičnega napada. Oblasti so že naredile obdukcijo, a rezultatov še niso javili, ker preiskava še vedno poteka. "Opravili smo obdukcijo, toda vzrok smrti bo jasen, ko se bo zaključila celotna preiskava," je v uradni izjavi pojasnil predstavnik iz losangeleškega oddelka za sodno medicino.

Medtem se je oboževalcem javil njegov oče Victor Boycein se vsem zahvalil za izkazano ljubezen in podporo. "Ganjen sem, ko vidim vso vašo ljubezen in podporo. To vsaj malo pomaga omiliti bolečino, kajti iz te more se ne morem zbuditi. Ne morem se vam dovolj zahvaliti."

"Premlad, prisrčen, hudomušen. Izredno prijazen, talentiran in zelo prijeten fant. Oboževal sem ga," pa je ob tragični novici zapisal hollywoodski igralecAdam Sandler, igralca sta namreč skupaj zaigrala v filmu Odrasli: "Izredno veliko je dal na družino. Cenil je cel svet. Hvala, Cameron, za vse, kar si nam dal. Toliko je še bilo pred tabo. Naša srca so zlomljena. Mislim na tvojo čudovito družino," je še dodal v izjavi.