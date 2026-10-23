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Očeta Meghan Markle preiskujejo zaradi suma posedovanja otroške pornografije

Filipini, 23. 10. 2026 09.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Thomas Markle starejši

Thomas Markle naj bi bil predmet preiskave zaradi posedovanja 'več sto, če ne na tisoče' fotografij spolnih zlorab otrok, ki naj bi jih našli v njegovi hiši na Filipinih. Kot je poročal The Sun, naj bi sporne fotografije v več škatlah našel njegov sin Thomas Markle mlajši in jih predal lokalni policiji.

"Morda bodo zdaj ljudje bolj razumeli, zakaj že od leta 2018 z njim noče imeti nobenega opravka," je o odnosu Meghan Markle in njenega očeta Thomasa Marklea za The Sun povedal vir blizu vojvodinje, potem ko so mediji začeli poročati, da njenega očeta filipinske oblasti preiskujejo zaradi suma posedovanja otroške pornografije.

Thomasa Marklea preiskujejo zaradi suma posredovanja otroške pornografije.
Thomasa Marklea preiskujejo zaradi suma posredovanja otroške pornografije.
FOTO: Profimedia

Thomas Markle starejši se na obtožbe javno še ni odzval, na očetovo stran pa je že stopila Samantha Markle, ki trdi, da se želi brat njihovemu očetu zgolj maščevati. Kaj je razlog, ni znano.

82-letnik je dom na Filipinih zapustil maja, ko se je po kapi, zaradi katere se mu je naredil še krvni strdek, vrnil v ZDA, kjer so mu morali amputirati nogo. Sporne fotografije naj bi skril v škatlah z družinskimi spominki, 60-letni sin pa naj bi jih našel, ko je iskal telefon. Thomas mlajši naj bi očeta prijavil tudi FBI-ju, agencija pa naj bi že začela postopek mednarodne preiskave.

Thomas Markle in Meghan Markle
Thomas Markle in Meghan Markle
FOTO: Profimedia

Potem ko je podal uradno izjavo na policiji, je za medije dejal: "Ko sem našel fotografije, sem bil zgrožen in nisem imel druge možnosti, kot da očeta prijavim policiji." Izpostavil je, da je zanj skrbel in ga več let podpiral, kar se bo sedaj spremenilo. "Nikoli več ne bom spregovoril z očetom, razen ko me bodo poklicali, da pričam zoper njega," je še izjavil.

Thomas mlajši naj bi svojim prijateljem razkril, da je na starem telefonu našel 15-minutni posnetek, na katerem so gole deklice. Kot je dejal, je iskal star telefon za očeta svojega dekleta, odkritje pa ga je šokiralo in se mu gnusilo. Žrtve naj ne bi bile starejše od 10 ali 11 let in so sodelovale v spolnih položajih. Ob tem je našel še enako sporne fotografije deklic enake starosti. Ena od fotografij je bila posneta z zaslona računalnika, Thomas mlajši pa naj bi prepoznal nekdanji očetov dom v Mehiki.

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Kot naj bi dejal, je bil zaradi odkritja prava razvalina in mu je postalo slabo. Ker se je zavedal, da gre za kaznivo dejanje, je očeta prijavil policiji. Thomas mlajši naj bi policiji predal štiri kartonske škatle in trdi disk, je še poročal The Sun, hišo pa bo preiskala še policija.

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