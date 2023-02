Očeta Robbieja Williamsa po poškodbi hrbtenice hospitalizirali

Pete Williams, ki še vedno živi v rojstnem mestu svojega slavnega sina v Veliki Britaniji, je bil po zlomu enega izmed vretenc v hrbtenici odpeljan v bolnišnico. Kot je pozneje razkril 72-letnik, se je poškodba zgodila pri padcu. Pete je novico sporočil z objavo na družbenem omrežju Twitter, priložil pa je tudi fotografijo iz reševalnega vozila.

icon-expand Robbie Williams z očetom Petom Williamsom FOTO: Profimeda

"Padel sem in si zlomil vretence. Ja, boli me. Cel dan sem preživel v bolnišnici. Doživel sem že boljše dni v svojem življenju," je pripisal 72-letnik, ki ima sicer diagnosticirano Parkinsonovo bolezen, za katero pravi, da postaja precejšnja nadloga v njegovem življenju. Nekdanji pevec skupine Take That, ki je sicer trenutno na turneji, je spregovoril o skrbeh, s katerimi se sooča vsak dan, saj ve, da se njegov oče bori s Parkinsonovo boleznijo in slabšim zdravstvenim stanjem. 48-letni Robbie je pred tem za The Mirror povedal, da ga ob misli, da bo obtičal v LA-ju, medtem ko se njegov oče doma bori z motnjo, prevzameta 'strah in panika'.

icon-expand Pete Williams FOTO: Twitter

"Trenutno imamo kar nekaj družinskih težav. Moj oče ima Parkinsonovo, tudi moja tašča, ki jo imam zelo rad, je zelo bolna. A ne moremo do njiju, moj oče živi več tisoč kilometrov stran," je leta 2020 za The Mirror dejal Williams in dodal: "Moji mami manjka le leto do 80 in je v izolaciji, vidim pa, kako ji misli begajo in oči bežijo."