Očetje na dolžnosti: zvezdniki, ki so s hčerkami obiskali koncert Taylor Swift

"Življenje očeta hčerk," je na splet zapisal ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg , ki je skupaj s soprogo in dvema starejšima hčerkama in njihovimi prijateljicami obiskal koncert Taylor Swift v Santa Clari v Kaliforniji. Izvršni direktor Mete je, tako kot preostali oboževalci Swiftove, na koncertu užival s kristalčki na obrazu in zapestnicami prijateljstva na roki.

Zuckerberg še zdaleč ni bil edini zvezdniški oče, ki je bil na dolžnosti. Na koncertu je užival tudi igralec Channing Tatum z 10-letno hčerko Everly , videoposnetek, kako zvezdnik med nastopom Swiftove uživa, je na spletu delila kar voditeljica Gayle King . Igralec je za obisk dogodka nadel majico z napisom "To sem jaz, živijo, jaz sem očka, to sem jaz," s katero se je navezal na predelan verz iz pesmi Anti Hero .

V Seattlu je s hčerko v šovu užival frontman skupine Imagine Dragons Dan Reynolds . Simpatičen družinski trenutek, ko sta oče in hčerka skupaj zapela hit Swiftove Love Story , so v objektiv ujeli obiskovalci koncerta.

S hčerko Leo De Seine je koncert obiskal igralec Bradley Cooper , v pevkini glasbi pa je užival tudi večkratni grammyjev nagrajenec Billy Joel , ki je na koncertu užival s hčerkama Remy Anne in Dello Rose . Deklici sta se imeli s pevko priložnost tudi spoznati in fotografirati, posebnega večera pa ni zamudila niti njuna mama in Joelova izbranka Alexis Roderick .

Zvezdnik serije New Girl Max Greenfield je turnejo obiskal s soprogo Tess Sanchez Greenfield s hčerko Lilly in sinom Ozziejem . Kasneje je igralec razkril, da na koncertu sploh ni užival alkohola, saj da je bil opit s Taylor Swift. Dodal je, da se je skoraj leto dni veselil koncerta in da je ta izpolnil vsa njegova pričakovanja.

Turneja Taylor Swift je sicer magnet za številne znane obraze. Na koncertih so med drugim bili tudi igralke Emma Stone, Emma Watson in Emma Roberts, glasbenica Shania Twain, hollywoodska zvezdnica Laura Dern, zvezda serije Talenti v belem Ellen Pompeo, pevka in igralka Selena Gomez, manekenka Cara Delevingne, igralec Ethan Hawke, igralka in televizijska voditeljica Drew Barrymore, zvezdnica serije Zakon in red: Enota za posebne primere Mariska Hargitay, hollywoodska zvezdnica Julia Roberts ter oskarjevka Reese Witherspoon.

Tam so bili še igralka Blake Lively, oskarjevka Jennifer Lawrence, zakonca Keith Urban in Nicole Kidman, glasbenika Shawn Mendes in Camila Cabello ter igralec Lin-Manuel Miranda. Rojstne dneve sta na koncertih praznovali Meghan Markle in Charlize Theron, v večeru s prijateljicami pa so uživale igralke Brie Larson, Sarah Paulson in Lupita Nyong'o ter Tiffany Haddish, Cameron Diaz in Zoe Saldana. Na zmenku sta tam uživala zaročenca Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi.