Očetovemu priimku se je odpovedal še en otrok Angeline Jolie in Brada Pitta

Sodišče v Los Angelesu je ugodilo prošnji 25-letnega Maddoxa , da tudi uradno opusti očetov priimek. To je že drugi otrok nekdanjih zakoncev Angeline Jolie in Brada Pitta , ki se je odpovedal priimku Pitt; njegova sestra Shiloh je enako prošnjo na sodišču oddala avgusta 2024, ugodili pa so ji maja, ko je dopolnila 18 let.

Z očetovim priimkom se v javnosti nočejo predstavljati tudi nekateri drugi njuni otroci, na potrditev, da uradno opusti očetovo zadnje ime, pa čaka tudi Vivienne. Sodišče bo o tem odločalo 2. novembra, hčerko zvezdnikov pa so že leta 2024 v programu predstave na Broadwayu, v kateri je sodelovala kot materina asistentka, podpisali kot Vivienne Jolie. V prošnji za opustitev očetovega priimka je navedla, da si tega želi iz osebnih razlogov.

Priimka Pitt na svečani slovesnosti na fakulteti prav tako ni uporabila Zahara, ki pa uradno imena ni spremenila in je še vedno Zahara Marley Jolie-Pitt. Tudi ona je podala prošnjo za opustitev očetovega imena, sodišče pa bi ji lahko ugodilo že čez nekaj dni, ko bo o tem odločalo.