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Očetovemu priimku se je odpovedal še en otrok Angeline Jolie in Brada Pitta

Los Angeles, 16. 09. 2026 10.46 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Angelina Jolie in Maddox Jolie

Maddox, 25-letni sin Angeline Jolie in Brada Pitta, je še eden od njunih šestih otrok, ki se je uradno odpovedal očetovemu priimku. Po pisanju revije People je sodišče njegovi prošnji za spremembo ugodilo, njegovo celo ime pa je odslej Maddox Chivan Jolie.

Sodišče v Los Angelesu je ugodilo prošnji 25-letnega Maddoxa, da tudi uradno opusti očetov priimek. To je že drugi otrok nekdanjih zakoncev Angeline Jolie in Brada Pitta, ki se je odpovedal priimku Pitt; njegova sestra Shiloh je enako prošnjo na sodišču oddala avgusta 2024, ugodili pa so ji maja, ko je dopolnila 18 let.

Angelina Jolie z Zaharo, Maddoxom in Paxom.
Angelina Jolie z Zaharo, Maddoxom in Paxom.
FOTO: Profimedia

Z očetovim priimkom se v javnosti nočejo predstavljati tudi nekateri drugi njuni otroci, na potrditev, da uradno opusti očetovo zadnje ime, pa čaka tudi Vivienne. Sodišče bo o tem odločalo 2. novembra, hčerko zvezdnikov pa so že leta 2024 v programu predstave na Broadwayu, v kateri je sodelovala kot materina asistentka, podpisali kot Vivienne Jolie. V prošnji za opustitev očetovega priimka je navedla, da si tega želi iz osebnih razlogov.

Priimka Pitt na svečani slovesnosti na fakulteti prav tako ni uporabila Zahara, ki pa uradno imena ni spremenila in je še vedno Zahara Marley Jolie-Pitt. Tudi ona je podala prošnjo za opustitev očetovega imena, sodišče pa bi ji lahko ugodilo že čez nekaj dni, ko bo o tem odločalo.

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Vir blizu zvezdnika filma Troja je julija dejal, da je odločitev otrok, da uradno opustijo očetov priimek, posledica dolgotrajnih skrhanih odnosov med njimi. "To je žalostna, a ne presenetljiva odločitev. Je posledica tega, ko eden od staršev uporablja otroke kot orožje zoper drugega in se pri tem ne ozira na posledice," je dejal vir.

Nekdo drug, ki je bližje igralki, pa je ponudil drugačno interpretacijo: "Če bi ljudje poznali celotno resnico, bi imeli več sočutja do teh otrok in bi jih bolj spoštovali. Da v javnosti ne govorijo o očetu in skrivajo podrobnosti iz zasebnosti, dokazuje, kako spodobni so."

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