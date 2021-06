Očetovski dan 2021: Kdo od zvezdnikov ga praznuje prvič?

V združenih državah Amerike ter v nekaterih drugih državah je 20. junij posvečen vsem očetom. Del posebnega praznika bodo prvič tudi nekatera odmevna imena iz sveta slavnih, med drugim pevca Zayn Malik in Jason Derulo, svoj prvi očetovski dan pa bo obeležil tudi igralec Macaulay Culkin, poznan iz filma Sam doma.

Leto pandemije so številni zvezdniki izkoristili za ustvarjanje družine, zato bo letošnji očetovski dan prvič praznovalo veliko zvezdnikov, ki so v preteklem letu pozdravili svoje prvorojenke in prvorojence.

icon-expand To so le nekateri izmed številnih zvezdniških parčkov, ki so letos prvič postali starši. FOTO: Instagram

Zayn Malik Bivši član fantovske skupine One direction je septembra lani s partnerico, manekenko Gigi Hadid, dobrodošlico izrekel hčerki Khai. "Prispela je naša čudovita in zdrava deklica," je sporočil svojim sledilcem na Twitterju ter pri tem dodal, da ne zna z besedami opisati, kako se počuti. Zayn in Gigi svojo malčico sicer redko javno izpostavljata, je pa zato manekenka na svojem Instagram profilu že nekajkrat delila njene fotografije, na katerih obraz zaenkrat ostaja še zakrit.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Macaulay Culkin Kevin iz serije filmov Sam doma je pred dvema mesecema postal očka dečku Dakoti Song Culkin, ki je ime dobil po igralčevi pokojni sestri, ki je leta 2018 tragično umrla v prometni nesreči. Macaulay in njegova partnerica Brenda Song sta ob rojstvu prvorojenca dejala, da sta presrečna.

icon-expand Macaulay Culkin in Brenda Song FOTO: Profimedia

Dan očetov bomo obeležli s filmskimi vsebinami ob 13:40, 16:05, 18:15 na KINO.

Joe Jonas Pevec, ki je poročen z igralko Sophie Turner, poznano iz serije Igra prestolov, je julija lani postal očka hčerki Willi. Sophie in Joe sta se odločila, da hčerke ne bosta izpostavljala v javnosti ter je kazala na družbenih omrežjih, zato je zvezdnica po tem, ko je izvedela, da so fotografije, na katerih je s hčerko, prišle v javnost brez njenega soglasja, svoje neodobravanje delila na družbenih omrežjih: "Ravnokar sem se zbudila. Domnevam, da je včeraj nekaterim paparacem uspelo dobiti sliko moje hčere in mene. Ob tem želim povedati, da je razlog, zakaj ne objavljam slik svoje hčerke in zakaj se poskušam paparacem izogniti za vsako ceno, to, da izrecno ne želim, da so te fotografije v javnosti."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Jason Derulo Zvezdnik, ki je čisto na sveže postal očka sinu Jasonu Kingu Derulu, je s svojimi oboževalci delil že kar nekj fotografij svojega prvorojenca, prav tako je malčka pokazala tudi njegova partnerica, TikTok vplivnica Jena Frumes. 27-letna manekenka je s svojimi sledilci delila nekaj utrinkov iz porodnišnice ter zapisala: "Pogled na moj prvi teden z našim zdravim in čednim malim kraljem. Življenje ima sedaj veliko več pomena, za kar sem hvaležna. Tako zelo, res zelo sem zaljubljena v tega fantka." Pevec pa je pred rojstvom sina v pogovorni oddaji Drew Barrymore povedal, da "ne bi mogel biti bolj navdušen" nad dejstvom, da bo dobil otroka, saj želi še enega 'Derula', ki bo nosil družinsko ime.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke