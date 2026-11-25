Thomas Markle starejši je po dveh točkah obtožnice obtožen posedovanja otroške pornografije, v primeru, da bo pravnomočno obsojen, pa mu grozi do 40 let zaporne kazni. Novico je na družbenem omrežju delil Bill Essayli , ameriški državni tožilec za osrednje okrožje Kalifornije, ki je zapisal, da so pri njem našli negative s sporno vsebino, ki vključuje otroke.

"Pred mesecem so zvezni organi pregona bili obveščeni, da Markle poseduje materialne dokaze otroške pornografije na Filipinih in v dveh skladiščih v Los Angelesu. Po pridobljenem nalogu za preiskavo so dokaze zasegli," je v objavi zapisal Essayli. Obtožnica temelji na negativih, med katerimi je vsaj ena fotografija, na kateri je otrok, ki še ni prišel v puberteto, in eden, mlajši od 12 let, je še razkril državni tožilec.

Markle starejši, ki je trenutno v priporu na Floridi, naj bi na zatožno klop sedel v prihodnjih tednih v Los Angelesu, je dodal Essayli, ki je pripisal: "Preiskava še vedno traja, obtoženi pa velja za nedolžnega, dokler se mu ne dokaže krivda."