Thomas Markle starejši je po dveh točkah obtožnice obtožen posedovanja otroške pornografije, v primeru, da bo pravnomočno obsojen, pa mu grozi do 40 let zaporne kazni. Novico je na družbenem omrežju delil Bill Essayli, ameriški državni tožilec za osrednje okrožje Kalifornije, ki je zapisal, da so pri njem našli negative s sporno vsebino, ki vključuje otroke.
"Pred mesecem so zvezni organi pregona bili obveščeni, da Markle poseduje materialne dokaze otroške pornografije na Filipinih in v dveh skladiščih v Los Angelesu. Po pridobljenem nalogu za preiskavo so dokaze zasegli," je v objavi zapisal Essayli. Obtožnica temelji na negativih, med katerimi je vsaj ena fotografija, na kateri je otrok, ki še ni prišel v puberteto, in eden, mlajši od 12 let, je še razkril državni tožilec.
Markle starejši, ki je trenutno v priporu na Floridi, naj bi na zatožno klop sedel v prihodnjih tednih v Los Angelesu, je dodal Essayli, ki je pripisal: "Preiskava še vedno traja, obtoženi pa velja za nedolžnega, dokler se mu ne dokaže krivda."
82-letnika, ki se je nedavno preselil v ustanovo, kjer naj bi zaradi demence prejemal 24-urno oskrbo, je pred kratkim pregledal psihiater, sodnik na Floridi pa je po strokovni oceni nato odločil, da je Markle sposoben sodelovati na sojenju, saj razume naravo in posledice obtožb zoper sebe. Na sodišče je prišel v spremstvu hčerke Samanthe in njenega partnerja. Starejša polsestra vojvodinje Susseške je nato dodala, da se oče odlično počuti.
Thomasa Markla starejšega je sicer policiji prijavil njegov sin, Thomas Markle mlajši, ki je v njegovi hiši na Filipinih našel 'na stotine, če ne tisoče' videov in fotografij z otroško pornografijo. 82-letnik je sina sprva obtožil ponarejanja dokazov in obtožbe zoper sebe javno zanikal. Odkar so ga na Floridi aretirali, ni več dal izjave.
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