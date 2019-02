'Oči me bolijo ob grdih dekletih'

Pokeraš, spletni zvezdnik in 'kralj' Instagrama Dan Bilzerian ponovno uživa v spremstvu številnih lepotic – tokrat so utrinki njegovega kontroverznega življenjskega sloga nastali v Mehiki.

38-letni Dan Bilzerian je znan po svoji gosti bradi, mišicah in kopici lepih deklet, ki so, sodeč po njegovih objavah na Instagramu, njegove zveste spremljevalke na skoraj vsakem koraku. Kamorkoli se odpravi, nikoli ni v moški družbi. Sodeč po fotografijah, s katerimi postavlja na ogled svoje 'kontroverzno' življenje in razsipništvo, se mu ne godi pretirano slabo – vsaj navidez. Trenutno se v družbi lepotic nahaja v Mehiki, od koder je na svojem Instagramu že delil nekaj utrinkov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prav na podlagi tovrstnih objav si je zgradil sloves 'playboyja' oziroma moškega, za katerega se spodobi in je samoumevno, da so v njegovi družbi zgolj in samo najlepša dekleta. Ob tem in luksuznih lokacijah, najdražjih pijačah, razkošnih večerjah, dragih hotelih in še dražjih zabavah se je v glavi marsikaterega opazovalca porodilo vprašanje: Kdo je pravzaprav Dan in kaj počne v resnici? Od kod prihaja nepresahljiv vir financ, s katerimi si lahko vse to privošči?

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

O Bilzerianovi profesionalni karieri je pravzaprav zelo malo znanega. Njegov oče, 69-letni Paul Bilzerian, je bil dolga leta uspešen poslovnež, ki pa je bil kasneje zaradi netransparentnega delovanja, utaje davkov in goljufij večkrat za zapahi. V javnosti so se že pred časom pojavila namigovanja, da Dan sredstva za tovrsten način življenja črpa iz enega izmed očetovih skrivnih bančnih računov, domnevno nekje na Cookovih otokih, a nič od tega ni bilo uradno potrjeno. Zanimivo je, da naj bi imela celotna družina Bilzerian (ki ima sicer armenske korenine: oče Paul je v mladosti emigriral iz Armenije), izjemno visok inteligenčni kvocient – ob tem pa je znano, da Dan nikoli ni dokončal svojega študija. V tistem času se je namreč srečal s pokrom, ki je postal njegov primarni vir zaslužka. Takrat je v enem izmed intervjujev izjavil: ''Šolanja nisem dokončal ... Ko sem opazoval profesorje, sem si mislil: V enem večeru z lahkoto zaslužim 90.000 evrov, zakaj sem sploh tukaj?''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke