Očim Matthewa Perryja: Mislil je, da premaguje odvisnost

"Počutil se je, kot da premaguje odvisnost," je dejal. "Ampak tega nikoli ne premagaš in tudi on je to vedel. To je vrtinec življenja – vključiti se v program, ki je postal tako divje uspešen, kot je bil, boriti se z odvisnostjo, ki je bila tako huda, ki ga je tako močno preganjala," je še dodal.

Morrison je ob tem poudaril, da je še vedno težko obvladovati žalost po pastorkovi smrti, potem ko je ta umrl konec lanskega oktobra, star 54 let. "Vsak dan je z nami. Ves čas nas spremlja in obstaja nekaj novih vidikov, ki napadejo moje možgane. Ni lahko," je odkrito priznal in razkril, da sta si bila sicer s Perryjem zelo različna, a sta se dobro razumela. "Stal sem mu ob strani in on je to vedel," je povedal.

Zdravniški urad okrožja Los Angeles je v svoji obdukciji, objavljeni decembra, zapisal, da igralec domnevno že 19 mesecev ni jemal drog. Poročilo pravi, da je bila Perryjeva smrt nesreča zaradi 'akutnih učinkov' ketamina. Pri zadnjem zdravljenju več kot teden dni pred smrtjo naj bi uporabljal infuzijsko terapijo za depresijo in anksioznost.

Perryja so razglasili za mrtvega, potem ko so ga našli neodzivnega v vroči kopeli na njegovem domu v Los Angelesu.