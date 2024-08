'Očitno olimpijske medalje niso tako visoke kakovosti, kot bi sprva mislili'

"Olimpijske medalje so videti čudovito, ko so čisto nove, toda ko sem jo nekaj časa nosil na svoji potni koži in jo nato dovolil nositi svojim prijateljem, se zdi, da očitno niso tako visoke kakovosti, kot bi sprva mislili."

"Poglejte, kako načeto je videti," je dejal in se s kamero približal medalji. Ob tem se je pošalil, da je videti, kot da bi bila medalja udeležena v vojni. "Malce bo treba dvigniti kakovost izdelave olimpijskih medalj," je ob tem namignil organizatorjem. "Očitno so medalje mišljenje za hranjenje v škatli," je zapisal v naslednji Instagramovi zgodbi in delil sporočilo sledilca, ki se je pošalil na njen račun: "Videti je, kot da si jo osvojil leta 1982, prijatelj."