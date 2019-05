Očka Enrique Iglesias izvajal norčije pred svojima dvojčkoma

44-letni glasbenik Enrique Iglesias je v svoji dolgoletni glasbeni karieri nanizal serijo glasbenih uspešnic in poskrbel za velike koncertne spektakle. Poleg tega, da je s svojimi skladbami in latino stasom osvojil srca svetovne javnosti, pa zanj vrjetno najmočneje bijeta dve majhni srci: srci njegovih dveh otrok. V razmerju z nekdanjo rusko tenisačico Ano Kurnikovo je namreč postal oče dvojčkoma Nicholasu in Lucy .

Iglesias, ki je še vedno polno zaposlen s svojimi nastopi in koncertnimi turnejami, je po poročanju tujih medijev izjemno predan oče, ki svoje proste minute z največjim veseljem posveča svoji družini. V šovu Un Nuevo Día je med intervjujem priznal, da prestaja čudovito življenjsko obdobje in da si vsakič, ko zvečer zakoraka v snemalni studio, reče: ''Najboljši del tega dneva bo odhod domov.'' Obenem je poudaril, da so oni (otroci in partnerka) najbolj pomemben del njegovega življenja.