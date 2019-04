Očka Ramsay novorojenega sina odpeljal na posebno mesto

52-letni Gordon Ramsay se je pred dnevi razveselil prihoda petega otroka, sina Oscarja. Ob odpustu iz bolnišnice je navdušeno poziral s svojim novorojencem in ga pred odhodom domov odpeljal na posebno mesto.

52-letni kuhar Gordon Ramsay in njegova 44-letna soproga Tana Ramsaysta pred kratkim petič postala starša. Razveselila sta se prihoda sina,ki sta ga poimenovala Oscar, deček pa ima že svoj profil na Instagramu, kjer mu sledi več kot 29.000 uporabnikov omenjenega družbenega omrežja.

Gordon in Tana sta v zakonu od leta 1996, njuni štirje otroci Matilda Ramsay, Jack Scott Ramsay, Holly Anna Ramsay in Megan Jane Ramsay pa so zdaj že povsem odrasli. Najmlajša izmed četverice je Matilda, ki šteje 17 let. Slednja je novega družinskega člana pestovala v bolnišnici, fotografijo pa so objavili na Oskarjevem Instagram profilu.

Ob odpustu iz bolnišnice je sicer neizprosen kuharski mojster in lastnik številnih restavracij pokazal svojo razposajeno plat. Poziral je, držeč košaro s sinom v naročju, sliko pa so opremili z zapisom: ''Tukaj je fotografija očka, ki me pelje domov!''

Še preden se je družinica odpravila domov, so se ustavili v Ramseyjevi restavraciji Bread Street Kitchen. Tam se je 52-letnik z vilico in nožem v roki nagnil čez košaro, v kateri je spal Oscar in pod sliko zapisal: ''Prvič v očkovi restavraciji ... Povedal ti bom, kakšnega okusa je bila hrana.''