Octavia Spencer: Nisem prejela plačila, ki sem si ga zaslužila

V intervjuju za The Hollywood Reporter je Octavia Spencer na vprašanje novinarja, ali je zadovoljna z delom igralke v Hollywoodu, odgovorila: "Mislim, da še nisem prejela dovolj plačila za svoje delo. Za svoj talent si zaslužim več." Kljub nezadostnemu plačilu pa je priznala, da velikokrat dobi tudi povišico: "Pri vsakem delu, ki ga opravim, dobim povišico. Kljub temu pa vztrajam pri tem, da nobena ženska v resnici ni dobila tistega, kar si je zaslužila. Ko pa ta problem poudarim in prosim za več, velikokrat ne dobim odziva, zato sem vedno pripravljena oditi."

Ob vprašanju, kaj bi povedala ženskam, še posebej temnopoltim, ki nimajo dovolj močne volje, da bi odklonile poklicne priložnosti, za katere bi jih premalo plačali, pa je odgovorila:"Nisem bila vedno v takšnem položaju. Bili so časi, ko si moral vzeti, kar je bilo na voljo. Hvaležna sem za svojega menedžerja, ki je vedno poskrbel, da mi je pripadala vsaj povišica. Vedno moraš gledati, da imaš korist. Včasih to pomeni tudi to, da se moraš umakniti."

Vsem igralkam tako sporoča, naj pokažejo svoj talent in za kariero tudi trdo delajo. "Vedno se najde prostor za napredovanje. Izobražujte se, bodite pozorne, kaj se išče na trgu in poizvedite tudi informacije o plačilu,"je povedala oskarjevka in naslovila gibanje Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo, op. p.), kjer bi po njenem mnenju Hollywood moral odigrati svojo vlogo.

"Začelo se je že pred nami. To je boj. Prisluhniti moramo zgodbam iz drugih skupnosti, ki jih še nismo slišali. Hollywood je že predolgo to tematiko potiskal ob stran in čas je, da povemo nove in sveže zgodbe. Pomembno je biti viden in slišan," je povedala Octavia, ki se zavzema za boljši položaj žensk in temnopoltih v filmski industriji.