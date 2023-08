Octavia Spencerjeva o Sandri Bullock: Izgubila je sorodno dušo

Sandra Bullock in Octavia Spencer sta dolgoletni prijateljici.

Oskarjeva nagrajenka Octavia Spencer žaluje za partnerjem igralke Sandre Bullock, ki je umrl 5. avgusta. Na družbenem omrežju je zapisala, da je njeno srce strto zaradi Sandre in Bryana. "Sandy je izgubila sorodno dušo, svet pa nadarjenega, čednega in na vseh področjih dobrega fanta," je zapisala ob fotografiji Bullockove in Randalla. "Počivaj v miru Bryan Randall. V nebesih majhna dama, ki mi je zelo podobna, ukazuje angelom. Še posebej Gabrijelu. Poskrbela bo, da bo zaigral pesem, ki si jo želiš slišati. Daj ji poljubček v mojem imenu."

Sandra in Octavia sta dolgoletni prijateljici, ki sta se zbližali na snemanju filma Čas za ubijanje leta 1996. Veliko platno sta si ponovno delili leta 2005 v akcijski komediji Lepotica pod krinko 2: Čudovita in nevarna.