Zvezdniki na finalih Lige prvakov: od Alicie Keys do skupine Imagine Dragons

Pred nami je veliki finale lige prvakov v Budimpešti. Gre za nogometno poslastico, ki pa že dolgo ni več le športni dogodek, temveč globalni pop-kulturni trenutek. Obračun najboljših nogometnih ekip na svetu spremlja namreč v zadnjem desetletju tudi nepogrešljiv element – glasbeni nastop superzvezdnikov med polčasom. Ta uvodni nastop ni zgolj ogrevanje pred tekmo, temveč samostojen koncertni dogodek, namenjen občinstvu na stadionu in stotinam milijonov gledalcev po svetu pred malimi ekrani. Kdo je do zdaj stal na velikem odru, navdušil in razgrel občinstvo, ter koga bomo spremljali v soboto?

Zvezdniški oder: od Alicie Keys do skupine Imagine Dragons

UEFA je sredi 2010-ih začela stopnjevati razsežnost otvoritvenega šova in mu namenjati vse več pozornosti. To potrjuje tudi nabor zvezdnikov, ki so od tedaj nastopali na finalih. Alicia Keys je leta 2016 v Milanu postavila pomemben mejnik kot prva umetnica. Njen nastop je sprožil trend globalno prepoznavnih glasbenikov, ki dogodek dvignejo na raven ameriškega Super Bowla.

V naslednjih letih je sledila serija dodelanih nastopov na visokem nivoju. Leta 2018 je v Kijevu vzdušje dvignila Dua Lipa, ki je poskrbela za moderno pop produkcijo in globalni viralni učinek, leta 2019 so v Madridu z energičnim rock-pop nastopom oder prevzeli Imagine Dragons. Pandemična sezona 2021 je prinesla digitalni preobrat, ko je UEFA v Porto pripeljala virtualni spektakel Marshmella, leto 2022 je pripadlo zvezdnici Camili Cabello, ki je tik pred finalom med Liverpoolom in Realom Madridom pripravila pisan latino-pop uvod v obračun v Parizu.

Nazadnje je leta 2023 v Istanbulu oder prevzela dvojica Burna Boy in Anitta, ki je združila afriški ritem in brazilski pop v enega najbolj razgibanih nastopov doslej. Odločitev UEFA, da finale obogati z glasbenim spektaklom, ima jasen cilj: razširiti privlačnost dogodka onkraj športne sfere. Sodelovanje z največjimi pop zvezdami namreč poveča domet dogodka in privabi širšo populacijo gledalcev. To spremeni finale v enega najbolj gledanih letnih dogodkov na svetu.

Kdo bo nogometno-glasbeni oder zavzel letos v Budimpešti?

UEFA je za veliki finale UEFA Lige prvakov 2026, v katerem se bosta v Budimpešti pomerila Arsenal in Paris Saint-Germain F.C., poskrbela, da bodo občinstvo razgreli članio zasedbe The Killers. Gre za svetovno znano ameriško rock skupino, ki velja za enega najprepoznavnejših bendov zadnjih dveh desetletij. Skupina, znana po hitih, kot sta Mr. Brightside in Human, bo z energičnim nastopom poskrbela za dodatno razburljivost že tako zgodovinskega nogometnega večera, ki bo 30. maja 2026 združil športni vrhunec in globalno glasbeno dogajanje.

