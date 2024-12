Od česa se je Gwyneth Paltrow poslovila v letošnjem letu?

Igralka Gwyneth Paltrow je v obširni objavi razkrila, da je ob srečanju z numerologinjo spoznala, da je bilo leto 2024 leto zaključkov. "Numerologinja je zame vse to postavila v kontekst. To leto je bilo namenjeno temu, da se naučim razumeti, da je to leto zaključkov in da so bili včasih ti konci res boleči ter so prišli z velikimi spremembami. Naučila sem popustiti in se globoko naučiti prepustiti. In tudi razumeti, da se vse vedno dogaja za naše najvišje dobro, tudi če je zelo neprijetno."