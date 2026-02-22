Od Erica Danea se je z objavo poslovilo dekle, žena prvič v javnosti

Eric Dane je imel pred smrtjo v življenju dve pomembni ženski: odtujeno ženo Rebecco Gayheart in dekle Janell Shirtcliff. Soproga, s katero je bil poročen od leta 2004 in je po 13 letih zakona zaprosila za ločitev, se je po njegovi diagnozi odločila, da mu bo stala ob strani do konca in umaknila zahtevo za ločitev. Zvezdnik pa je bil pred smrtjo že nekaj časa v zvezi s fotografinjo in režiserko Shirtcliff.

Eric Dane z Janell Shirtcliff FOTO: Instagram

Ta se je od partnerja, ki je zbolel za ALS, poslovila z objavo več fotografij. Na nekaterih sta pozirala skupaj, na drugih je bil igralec sam. Da sta Dane in Shirtcliff par, je postalo znano šele junija, kmalu za tem, ko je zvezdnik dobil diagnozo neozdravljive bolezni. Takrat je vir blizu para za Entertainment Tonight dejal, da njuna zveza ni najbolj stabilna, a sta romantično povezana že tri leta.

"Eric je Janell prosil, naj ta čas preživi z njim, ona pa mu je želela stati ob strani," je povedal vir in dodal, da sta se imela zelo rada. V javnosti sta se prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi premiere filma Countdown istega dne, ko je Dane javnosti razkril diagnozo.

Ostal poročen do konca

Kljub temu, da je bil v novi zvezi, pa je bil Dane do konca poročen. Z odtujeno ženo Rebecco Gayheart, s katero je imel dve hčerki, sta se poročila leta 2004, kljub temu, da je ona po 13 letih zahtevala ločitev, pa si je pozneje premislila in umaknila vlogo. Kot je novembra lani pojasnila v podkastu Broad Ideas, je s svojo odločitvijo želela 15-letno Billie in 13-letno Georgio naučiti, da si mora družina stati ob strani, ko preživlja težko obdobje.