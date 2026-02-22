Naslovnica
Tuja scena

Od Erica Danea se je z objavo poslovilo dekle, žena prvič v javnosti

Los Angeles, 22. 02. 2026 14.58

Avtor:
K.Z.
Eric Dane z Janell

Pred dnevi je bitko z boleznijo izgubil igralec Eric Dane, ki je najbolj znan po vlogi v seriji Talenti v belem. Od 52-letnega zvezdnika se je z objavo na družbenem omrežju zdaj poslovilo tudi njegovo dekle Janell Shirtcliff, skrušeno ženo Rebecco Gayheart pa so prvič opazili v javnosti.

Eric Dane je imel pred smrtjo v življenju dve pomembni ženski: odtujeno ženo Rebecco Gayheart in dekle Janell Shirtcliff. Soproga, s katero je bil poročen od leta 2004 in je po 13 letih zakona zaprosila za ločitev, se je po njegovi diagnozi odločila, da mu bo stala ob strani do konca in umaknila zahtevo za ločitev. Zvezdnik pa je bil pred smrtjo že nekaj časa v zvezi s fotografinjo in režiserko Shirtcliff.

Eric Dane z Janell Shirtcliff
Eric Dane z Janell Shirtcliff
FOTO: Instagram

Ta se je od partnerja, ki je zbolel za ALS, poslovila z objavo več fotografij. Na nekaterih sta pozirala skupaj, na drugih je bil igralec sam. Da sta Dane in Shirtcliff par, je postalo znano šele junija, kmalu za tem, ko je zvezdnik dobil diagnozo neozdravljive bolezni. Takrat je vir blizu para za Entertainment Tonight dejal, da njuna zveza ni najbolj stabilna, a sta romantično povezana že tri leta.

Preberi še Umrl zvezdnik serije Talenti v belem

"Eric je Janell prosil, naj ta čas preživi z njim, ona pa mu je želela stati ob strani," je povedal vir in dodal, da sta se imela zelo rada. V javnosti sta se prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi premiere filma Countdown istega dne, ko je Dane javnosti razkril diagnozo.

Ostal poročen do konca

Kljub temu, da je bil v novi zvezi, pa je bil Dane do konca poročen. Z odtujeno ženo Rebecco Gayheart, s katero je imel dve hčerki, sta se poročila leta 2004, kljub temu, da je ona po 13 letih zahtevala ločitev, pa si je pozneje premislila in umaknila vlogo.

Kot je novembra lani pojasnila v podkastu Broad Ideas, je s svojo odločitvijo želela 15-letno Billie in 13-letno Georgio naučiti, da si mora družina stati ob strani, ko preživlja težko obdobje.

Preberi še Zakaj se je žena Erica Danea odločila umakniti zahtevo za ločitev?

54-letnico so v javnosti prvič opazili nekaj dni po moževi smrti. Kljub temu, da romantično nista bila več povezana, pa je igralka pred časom razkrila, da ostajata družina in sta skupaj preživljala veliko časa. Skrušeno Rebecco so fotografi ujeli, ko se je odpravljala v hišo, kjer je živel njen mož.

eric dane smrt žena rebecca gayheart dekle

Maja Šuput v Parizu z roko v roki z lanskim Sanjskim moškim Hrvaške

